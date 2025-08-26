Pumas busca la salida de Piero Quispe: ¿cuántas ofertas se manejan por el volante peruano?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El momento de Piero Quispe no es el mejor en Pumas. Y es que el volante peruano ha perdido el puesto de titular en el elenco felino y no goza de muchos minutos en la liga mexicana de primera división, la Liga MX.

Además, hace un par de semanas la prensa mexicana reportó que la intención de la directiva de Pumas UNAM es darle salida a Piero Quispe para contratar a un delantero extranjero. Así, este martes, desde el país azteca dan más detalles de la posible salida del exUniversitario de Deportes del cuadro que dirige Efraín Juárez.

"Ya lo hemos mencionado anteriormente. Para que llegue un delantero extranjero tiene que salir Quispe del equipo y esta semana se pueden dar novedades", indicaron en el diario Récord.

Piero Quispe aún no gana títulos con la camiseta de Pumas. | Fuente: Pumas UNAM

Lo que se dice de Piero Quispe y Pumas

Además, desde el citado medio detallaron la cantidad de propuestas con las que cuenta el internacional con la Selección Peruana.

"Hay dos ofertas por el mediocampista peruano. Desde el entorno del jugador nos mencionan que es probable que hayan novedades. Va por buen camino su salida en las negociaciones. Al jugador no se le ha forzado salir ni él ha puesto complicaciones. Va por buen puerto", indicaron.

Por último, mencionaron que "mañana (miércoles) o pasado podría darse algo importante y todo apunta a que Piero Quispe va a salir del equipo. Va a llegar un extranjero y eso le hace falta al equipo".

En tanto, hay que tener en cuenta que el libro de pases en la liga mexicana de primera división cierra aún el próximo viernes 12 de septiembre.

El presente de Pumas con Piero Quispe

En lo que va del Apertura 2025 de la Liga MX, el cuadro de Piero Quispe marcha en el decimotercer lugar de la tabla de posiciones con 6 puntos, a 9 unidades del líder Monterrey.

Así, este domingo 31 de agosto, Pumas recibe en el Estadio Universitario a su par de Atlas por la séptima jornada.