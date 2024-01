Con Piero Quispe, Pumas vs. Necaxa EN VIVO: a qué hora empieza y por dónde ver el partido por la Liga MX

Con Piero Quispe, Pumas vs. Necaxa se enfrentan este martes 31 desde las 10:00 p.m. (hora peruana) por la cuarta fecha del Torneo Clausura en la Liga MX.

Con la presencia de Piero Quispe. Pumas vs. Necaxa EN VIVO: se enfrentarán este martes 31 desde las 10:00 p.m. (hora peruana) por la cuarta fecha del Torneo Clausura en la Liga MX. Este encuentro se jugará en el Estadio Olímpico Universitario y será televisado EN DIRECTO por la señal de TUDN.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llega Pumas?

El cuadro del peruano Piero Quispe se presenta a este partido luego de vencer por 3-1 a Pachuca en la jornada anterior y que lo pone ahora en el sexto lugar de la Liga MX con seis unidades, a cuatro de los líderes Monterrey, América y Tigres.

Mientras tanto, Piero Quispe tuvo la chance de sumar su primera titularidad en el torneo local y jugó hasta el minuto 67 del segundo tiempo. El exjugador de Universitario se ubicó como mediocampista por izquierda y dejó buenas sensaciones entre los hinchas de Pumas.

"Me sentí muy cómodo dentro del campo y sé que todavía puedo dar mucho más para el equipo. Ahora estamos enfocados en sacar este partido adelante y darle una alegría a los hinchas", dijo Piero Quispe.

¿Cómo llega Necaxa?

El elenco dirigido por el mexicano Eduardo Fentanes llega a este partido luego de igualar sin goles ante el América en condición de local. En sus dos primeros encuentros ligueros, venció por 2-1 a Atlas y luego a Puebla. En la tabla, marcha en el cuarto lugar con siete puntos.

En cuanto al equipo, Necaxa apuesta todas sus fichas al gran momento de su goleador Ricardo Monreal, quien viene de anotarle a Atlas y hasta el momento registra tres goles en lo que va del año.

"El inicio del año ha sido bueno para nosotros, auspicioso. Ahora enfrentamos a un rival que tiene buenos jugadores y que tiene un gran entrenador. No será fácil", señaló en la semana el técnico Eduardo Fentanes.

Pumas vs. Necaxa: probables alineaciones

Pumas: Julio González; Lisandro Magallán, Nathan Silva, Aldrián Aldrete, Jesús Rivas; Eduardo Salvio, César Huerta, Ulises Rivas, José Caicedo, Piero Quispe; Guillermo Martínez.

Necaxa: Ezequiel Unsain; Alejandro Mayorga, Alan Montes, Alexis Peña, Jair Cortés; Bryan Garnica, Fernando Arce, Diego Gómez, Heriberto Jurado; Diber Cambindo y Ricardo Monreal.

Pumas vs. Necaxa: horarios del partido en el mundo

México: 9:00 p.m.

Perú: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Argentina: 00:00 a.m.

Chile: 00:00 a.m.

Uruguay: 00:00 a.m.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis