Carlos Zambrano se acerca al Liverpool de Uruguay

Pese que tiene contrato hasta fin de año, Carlos Zambrano dio vuelta a la página a su etapa en Alianza Lima. Y ahora está enfocado en cerrar un acuerdo con el Liverpool, que es el flamante campeón del fútbol uruguayo.

Zambrano, en entrevista con Liga 1, señaló que descartó ofertas de clubes de Argentina y que está cerca de fichar por un club ´'charrúa' que jugará la Copa Libertadores. Si bien no confirmó al equipo, el periodista uruguayo Rodrigo Vázquez reveló que es el Liverpool que está en la mira del 'León'.

Por su parte, Daniel Gutierrez, que se desempeña como agente de jugadores, señaló que Zambrano está interesado en incorporarse al Liverpool, que el año pasado venció a Peñarol en la final del campeonato.

"El ofrecimiento de Carlos Zambrano a Liverpool y eso al jugador cuando se le contó lo que era la institución lo sedujo mucho. Oferta no hay aún, su agente es peruano y tenemos buena relación", contó al programa 100% Deportes.

Carlos Zambrano quiere jugar en Uruguay

"Gracias a Dios me han salido algunas ofertas de dos equipos de Argentina, una de ellas la rechacé, que era Lanús. No estaba de acuerdo con esa opción. Pero, fuera de las opciones que tengo, la que más me interesa es Uruguay. Es un equipo que juega Copa Libertadores", indicó a Liga 1 el exjugador de la Selección Peruana.

Luego, afirmó que por ninguna razón jugaría en River Plate, pues su sueño de niño fue vestir la camiseta de Boca Juniors.

¿Qué dijo Alianza sobre Carlos Zambrano?

El 5 de enero pasado, Bruno Marioni, Director de Fútbol de Alianza Lima, confirmó que buscan resolver el contrato de Carlos Zambrano, al no estar en los planes para esta temporada.

“Carlos tampoco va a entrar dentro de la estructura deportiva este año. Hemos hablado, estamos tratando de encontrar la mejor salida posible. Cada uno de los profesionales que pertenecen a Alianza son grandes futbolistas y merecen que les demos el mayor de los respetos para concretar sus salidas”, mencionó.