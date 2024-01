Raúl Ruidíaz agradeció a Edison Flores por la estrella 27 de Universitario: "Te voy a agradecer siempre"

Edison Flores se alista para una nueva temporada en la Liga 1. Sabe bien que será uno de los jugadores claves de Universitario de Deportes de cara a conseguir el bicampeonato en su año de centenario. Su importancia en el equipo crema también es destacado por Raúl Ruidíaz, que milita en el Seattle Sounders

Ruidíaz, hincha acérrimo de Universitario, figuró en los planes de la 'U' para esta temporada, aunque las negociaciones no se concretaron. Pese a ello, el atacante peruano de 33 años confía en una buena campaña del equipo de sus amores y no escatima elogios a Flores, al quien agradece por la estrella 27.

“Quiero agradecerte por la 27. Fue espectacular e increíble. Regresaste de México y aportaste muchísimo. Como hincha, te voy a agradecer siempre”, señaló Ruidíaz, quien fue compañero de 'Orejas' en 2014, 2015 y 2016.

Flores sostuvo que su idea siempre fue volver a Universitario en entrevista al programa programa Desmarcados en YouTube. "Yo quería estar en Universitario. A pesar de no querer cargar la mochila de no campeonar en 10 años, yo tenía la espina de que sí se podía con lo que había. La 'U' no me necesitaba, YO necesitaba volver a sentir esa pasión", comentó el jugador que llegó proveniente del Atlas.

Elogios para Piero Quispe y meta por el título

Flores tambié comentó que se siente contento con el ascenso de Piero Quispe. Reveló la relación que tuvo Andy Polo con el ahora jugador de los Pumas de México.

"Piero (Quispe) era el jugador de Andy (Polo). Ellos concentraban juntos. Él lo exigía al máximo. Andy le decía algo y él se levantaba. Yo era el tío y Andy fue el papá, el que le llamaba la atención", señaló.

Finalmente, el jugador de la Selección Peruana habló del objetivo del bicampeonato. "El 2023 ya pasó y ahora pienso en este año, que será mucho más difícil de lo que fue. El hincha se queda con lo que pasó, pero nosotros como jugadores tenemos objetivos. Las medallas se oxidan. Ni en mis mejores sueños imaginé lo que pasó", culminó.

Fichajes de Universitario en 2024:

Sebastián Britos (Arquero)

Segundo Portocarrero (Extremo)

Diego Dorregaray (Delantero)

Christofer Gonzales (Volante)

Jairo Concha (Volante)

Christopher Olivares (Delantero)

Fabián Bustos (DT)

