Se tiene fe. Raúl Ruidíaz será titular este sábado 12 de diciembre, fecha marcada para la final de la MLS Cup 2020 entre el Seattle Sounders y Columbus Crew en el MAPFRE Stadium. El delantero peruano, exUniversitario de Deportes, llega con la mecha prendida a este clave cotejo.

Raúl Ruidíaz se ha hecho ya un nombre con la camiseta del Seattle Sounders y sabe que su conjunto necesita el apoyo de toda su ciudad para ganarle al Columbus Crew en la final de la MLS Cup 2020. Es por ello que el internacional con la Selección Peruana usó su cuenta oficial en Twitter para motivarse en la previa.

"Estamos a un paso de lograr el gran objetivo. ¡Es tiempo de apoyar, de dejar el alma en el campo, es tiempo de ser mejores!", fue lo que colocó Ruidíaz como texto. Asimismo, el también exMelgar de Arequipa colgó un video con algunas de sus anotaciones en lo que va de temporada.

El Crew, por su parte, aspira a sumar su segunda corona de la MLS tras la lograda en 2008 con la ventaja de jugar como local en el Mapfre Stadium de Columbus (Ohio), donde esta temporada ha cosechado 12 victorias y una sola derrota.

Columbus quedó en tercer lugar de la conferencia Este en la fase regular y en los playoffs eliminó a New York Red Bulls (3-2), Nashville (2-0) y New England Revolution (1-0).Su excepcional temporada se explica por la solidez del conjunto y la conexión de sus atacantes Gyasi Zardes y Lucas Zelaraýán. El argentino, aterrizado esta temporada procedente del Tigres mexicano, ha sumado seis goles y cuatro asistencias y fue reconocido como el mejor fichaje del año en la MLS. Raúl Ruidíaz no la tiene nada fácil. (AFP)