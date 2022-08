Raúl Ruidíaz | Fuente: MLS

El último miércoles, la Major League Soccer venció por 2-1 a la Liga MX en el partido All-Star Game con los jugadores con mejor desempeño en ambas competiciones y el encargado de anotar el gol del triunfo para el equipo estadounidense fue el delantero peruano Raúl Ruidíaz con un tanto de penal en el segundo tiempo.

El delantero peruano anotó desde los doce pasos en el minuto 73 y luego la Liga MX pudo descontar en el minuto 84 con un tanto de Kevin Álvarez. Tras el encuentro, el ex futbolista de Universitario de Deportes se refirió a esta anotación importante: "Era mi oportunidad y gracias a Dios pude anotar. Lo más importante es que ganamos. Tengo un amigo en el equipo rival y se me pasó por la cabeza que sabía cómo pateaba, por lo cual no piqué el penal", agregó Ruidíaz.

Como se recuerda, el delantero peruano es goleador y uno de los jugadores más valorados en la MLS de Estados Unidos por su buen desempeño en Seattle Sounders.

Ruidíaz, la MLS y Liga MX en Juego de las Estrellas 2022

El primero de los duelos consistió en un concurso de tiros a meta en el que tres jugadores de cada equipo dispararon a 11 objetivos, uno de ellos en movimiento. Cada jugador tiró durante 60 segundos. La segunda prueba, la de toque, también la ganó la MLS.



En la tercera, 'cross & volley' (cruce y volea), lo que más se puntúa son los goles de volea con estilo, y aunque 'Chicharito' Hernández ofreció un buen espectáculo, fueron los seleccionados de la liga mexicana Vega y, sobre todo, Hurtado, los que mejor se reivindicaron de chilena.



En el cuarto desafío del concurso de habilidades, de pase, un jugador de cada equipo compitió simultáneamente en una carrera para ser el primero en alcanzar cada uno de cuatro objetivos. Berterame superó a Reinoso y Chávez a Herrera.



Llegados empatados al último duelo, el de tiro al larguero, el concurso de habilidades se decidió por los locales, que el año pasado perdieron este desafío pero que ganaron el partido de las estrellas, con un extraordinario lanzamiento al travesaño de Mukhtar.