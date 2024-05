Con golazo de Raúl Ruidíaz: Seattle Sounders venció 2-1 al Portland Timbers por MLS | VIDEO

Raúl Ruidíaz lo hizo de nuevo. El delantero peruano marcó un golazo de zurda para la victoria del Seattle Sounders por 2-1 ante Portland Timbers este domingo por la MLS.

El tanto de 'La Pulga' se dio a los 50 minutos de la contienda. Cristian Roldán recibió el balón fuera del área chica, pero de inmediato dio el pase al atacante nacional, quien disparó de zurda y en primera para mandar la pelota al segundo palo del arco que defendía Maxime Crépeau.

Timbers fue quien abrió el marcador con tanto de Felipe Mora a los 15', pero Sounders igualó todo a los 19' con gol de Roldán. El tanto de Raúl Ruidíaz le da tres puntos vitales a su equipo para ubicarse en el décimo lugar con 13 puntos, a tres de los ‘play offs’, y a cuatro de los clasificados directos a la siguiente etapa de la MLS 2024.

El delantero peruano lleva siete goles en la presente campaña con el cuadro estadounidense. Esta es su séptima temporada en la MLS y lleva cuatro títulos ganados con su actual equipo.

Recibe elogios

Raúl Ruidíaz anotó un doblete a inicios de mayo, con un golazo desde los 50 metros incluido, y lideró la victoria por 2-3 de Seattle Sounders en el campo del Philadelphia Union en una fecha más de la Major League Soccer (MLS).

El delantero peruano recibió elogios de su entrenador, Brian Schmetzer, quien destacó sus dos goles, especialmente el primer tanto que es uno de los mejores goles del temporada.

“Bueno, permítanme empezar diciendo que el primer gol de Raúl fue el clásico Raul. No hay mucha gente en esta liga que tenga la astucia, la conciencia de juego para entender y ver ya que el portero estaba fuera de posición. Y no hubo dudas. No hubo dudas. Tan pronto como la pelota estuvo ahí, supo lo que iba a hacer", señaló.