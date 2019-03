Este es el primer penal que erra Ray Sandoval con la camiseta de Monarcas Morelia. | Fuente: Embajadores Criollos

Durante el partido entre Monarcas Morelia y Pumas UNAM por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga MX, Ray Sandoval fue designado para patear un penal a favor de la 'Monarquía' al minuto 36 luego de que su compañero Miguel Sansores fuera infraccionado en área rival. No obstante, las cosas para el ex Sporting Cristal no terminaron de la mejor manera, pues su tiro terminó siendo desviado por el portero Alfredo Saldívar.

El remate de Ray Sandoval, que fue potente pero direccionado levemente para el lado derecho del pórtico de Pumas, no entró al pórtico del conjunto local después de que Saldívar hiciera contacto con el balón con su rodilla derecha. El rebote del esférico fue muy largo y, en consecuencia de ello, el atacante peruano no pudo conectarlo.

Incluso, Monarcas Morelia tuvo otro penal a su favor al minuto 50 pero este ya no fue ejecutado por Ray Sandoval. El encargado de hacerlo fue Mario Osuna y, a diferencia de su compañero, sí logró anotar desde los once pasos. Es importante mencionar que, de haber convertido el tiro desde los once pasos, el delantero de 24 años habría llegado a los cinco añotados durante la presente campaña con el cuadro mexicano.