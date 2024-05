Atención, Jorge Fossati: Renato Tapia entró a la última fase de su recuperación

El volante peruano Renato Tapia entró este jueves en la última fase de su recuperación con su incorporación progresiva al grupo, aunque tiene difícil llegar al partido de este domingo contra el Villarreal en Balaídos.



El centrocampista del Celta, con una lesión en el recto anterior de su pierna derecha, apura su puesta a punto para poder reaparecer antes de finalizar la temporada de LaLiga 2023-24, probablemente su último como futbolista celeste porque finaliza contrato el próximo 30 de junio y, de momento, no ha llegado a un acuerdo para renovar.



Tapia llegó al Celta a medianos de 2020 procedente del Feyenoord como apuesta personal de Felipe Miñambres, y no tardó en adueñarse de la titularidad. Fue el tercer futbolista más utilizado con 2.710 minutos (32 partidos), sólo superado por Iago Aspas (2.870 minutos) y Denis Suárez (2.863).



No obstante, sin descanso por la disputa de la Copa América, el protagonismo del mediocentro fue a menos en el equipo celeste. La temporada 2021-22 disputó 29 partidos (1.402 minutos), uno más que la siguiente. En lo que va de curso, Tapia ha sido alineado en 19 partidos, acumulando en total 1.265 minutos.

Tapia en Selección Peruana

Renato Tapia estuvo ausente por lesión en los dos primeros partidos de Jorge Fossati como director técnico de la Selección Peruana.

En la Videna se espera que el exjugador de Feyenoord se recupere lo más pronto posible para llegar con fútbol a la Copa América 2024.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Renato Tapia en acción en duelo ante Barcelona. | Fuente: Instagram Renato Tapia

Fechas de los partidos de Perú en la Copa América

21 de junio: Perú vs. Chile - AT&T Stadium, Arlington

25 de junio: Perú vs. Ganador Canadá vs. Trinidad y Tobago - Children's Mercy Park, Kansas City

29 de junio: Argentina vs. Perú - Hard Rock Stadium, Miami

Grupos de la Copa América 2024

Grupo A: Argentina, Perú, Chile, Ganador Canadá vs. Trinidad Tobago

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Grupo C: Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Ganador Costa Rica vs. Honduras.