La mala noticia que recibió Renato Tapia en el Feyenoord de Holanda | Fuente: Feyenoord

El centrocampista de la Selección Peruana Renato Tapia recibió esta tarde una mala noticia de su equipo el Feyenoord, ya que el entrenador holandés Jaap Stam renunció al cargo debido a los malos resultados.

A través de un comunicado oficial en las redes sociales, Feyenoord dio a concer la partida del estratega, quien por decisión propia dio un paso al costado. "Ciertamente no ha sido una decisión fácil". Lo he pensado bien y durante mucho tiempo. Mi conclusión final es que es mejor para el club, los jugadores y para mí si me hago a un lado ", dijo Stam según el comunicado.

Ante ello, el director comercial del club, Sjaak Troost, se pronunció sobre la salida de Stam: "El entrenador ciertamente todavía tenía nuestro apoyo y el grupo de jugadores también quería continuar con él, pero si alguien dice: ya no creo en eso y no quiero más, entonces respetamos eso y se detiene. Qué pena ", manifestó.

Feyenoord no estaba teniendo buenos resultados. En los últimos cuatro partidos que disputó a penas consiguió un punto, los demas encuentros fueron derrotas y por goleada. El partido que terminó por convencer la salida del entrenador fue la caída 4-0 ante Ajax por la liga holandesa.