Royal Pari es el segundo club boliviano que dirige Roberto Mosquera. | Fuente: Prensa Royal Pari

Roberto Mosquera fue voceado como una de las opciones para dirigir a la Selección de Bolivia pensando en la Copa América pero, a falta de una oficialización, el propio técnico peruano dio a conocer que estuvo reunido con directivos de la FBF. En diálogo con el programa 'Fama, Poder y Ganas', el estratega de 64 años reveló que recibió una propuesta para asumir la dirección técnica de la escuadra altiplánica.

"Es cierto que estuve reunido con dirigentes de la Federación Boliviana. No hablé con ningún medio porque no me correspondía, tampoco era para hacerme autobombo. Le agradecí a los directivos pero ya tenía un contrato y compromiso con Royal Pari, aunque siempre es una tentación dirigir a una selección. Es un honor que piensen que soy una persona que los pueda llevar a lograr sus objetivos deportivos e institucionales. De repente pensaron: Royal Pari estaba último, al igual que Bolivia ahora, y casi campeonan", dijo Roberto Mosquera.

Recordemos que, finalmente, los directivos de la Selección de Bolivia se inclinaron por Eduardo Villegas para reemplazar al venezolano César Farías en el puesto de entrenador. De haber sido contratado por el combinado 'boliche', Roberto Mosquera habría enfrentado a la Selección Peruana en la fase de grupos de la Copa América 2019.

"ME OFRECIERON DIRIGIR A LA SELECCIÓN DE BOLIVIA. PRIMERA VEZ QUE LO DIGO"

La revelación de Roberto Mosquera, exitoso DT peruano de Royal Pari, en @famapoderyganas pic.twitter.com/hHxuzxd91M — Pepe Pomacusi (@PepePomacusi) 14 de febrero de 2019