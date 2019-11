El joven de 16 años tiene ascendencia peruana. | Fuente: @_alexanderrobertson - Instagram

Alexander Robertson, futbolista cuya madre es peruana, ha sido convocado por la Selección de Inglaterra Sub 17. El joven de 16 años estaba en la mira de la Selección Peruana para disputar el Mundial Sub 17 que se iba a realizar en el país este año, pero finalmente Perú perdió la sede.

"Es una oportunidad para mirar a más jugadores, evaluar la profundidad de nuestro equipo en una variedad de posiciones y ver cómo se desempeñan y se adaptan a jugar para Inglaterra en juegos internacionales", aseguró el técnico Kevin Betsy en la convocatoria del equipo.

La Selección Peruana se había interesado en el joven futbolista, el año pasado. "Perú le ha pedido que juegue en la Copa Mundial Sub 17 del próximo año (son anfitriones) y quiere lanzarlo en paracaídas directo a su equipo", había revelado su padre Mark Robertson al portal The World Game en septiembre de 2018. Sin embargo, tras la cancelación del Mundial Sub 17 en el país, el joven futbolista recibió la llamada de Inglaterra.

Alexander Robertson juega en las juveniles del Manchester City. Su padre es australiano y su madre es peruana, pero el futbolista nació en Escocia y tiene la nacionalidad inglesa, motivo por el cual el entrenador de la Sub 17, Kevin Betsy, se ha interesado en él para los partidos ante sus similares de Dinamarca y República Checa.