El plazo para las votaciones en los premios The Best FIFA 2019 cerró este lunes 19 de agosto y los jugadores de la Selección Peruana, al igual que cualquier hincha, podían entrar el portal web para elegir a Ricardo Gareca, quien era una de las opciones amejor entrenador de fútbol masculino.

André Carrillo, atacante de la blanquirroja, confesó en Fútbol como cancha, de RPP Noticias, que no tuvo oportunidad de participar. "Yo no he votado", aseguró. Eso sí, el jugador del Al-Hilal se sintió contento por la nómina de 'Tigre'.

"Yo creo que está bien porque lo merece. Todo el mundo sabe el trabajo que ha hecho por Perú. Desde que está en la Selección Peruana, ha mejorado muchísimo. (Estoy) Feliz por él, porque es reconocido junto a grandes técnicos. Cualquier entrenador se sentiría orgulloso de estar ahí", mencionó.

Por otro lado, André Carrillo no descartó jugar por un equipo de Europa en el futuro. "Más adelante podría volver a Europa, pero no sabría decir en qué momento. Acabo de firmar un contrato de cuatro años con el Al Hilal", finalizó el jugador de la Selección Peruana.

