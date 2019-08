Christian Cueva llegó a Santos en febrero del presente año | Fuente: Prensa Santos

Christian Cueva no pasa por buenos momentos con el Santos, y últimamente se ha hablado sobre su salida del equipo. Sin embargo, el presidente, José Carlos Peres, destacó la dedicación de 'Aladino', quien tuvo problemas para adaptarse con el club.

"De ninguna manera (lamento haberlo contratado). Llegó después de la pretemporada, tuvo dificultades, estaba desalineado en el tema físico. El que preguntó fue Sampaoli. Nunca he visto un jugador tan dedicado como él. No vengo a decir mentiras. Incluso contrató a un entrenador personal. No se perdió el entrenamiento ni una vez, no llegó tarde", reveló José Carlos Peres para la radio Rádio Kiss de Brasil.

También, pidió respeto por el estado de salud de su hija, a quien Cueva visitó en Trujillo el pasado lunes 12 de agosto. "Tuvo un problema con su hija, que nació prematuramente. Tenemos que respetar", declaró para el medio brasileño.

Además, añadió que hay que tratar con dignidad a Cueva. "Hoy es un jugador de Santos. Sampaoli no dijo que ya no lo quería. Tenemos que tratarlo con dignidad, está viviendo un drama. Se ha dedicado a la formación. Tenemos que poner nuestras manos en la pala. No es lo que dicen", explicó Peres.

Christian Cueva llegó al Santos, procedente del Krasnodar, en condición de préstamo con compra obligatoria de 7 millones de dólares, cantidad que el club recién comenzará a pagar a partir del próximo año en diferentes cuotas hasta el 2023.