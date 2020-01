El defensa puede convertirse en el último fichaje de Boca Juniors. | Fuente: Selección Peruana

Martín Liberman, periodista argentino, reafirmó que Carlos Zambrano llegará a Boca Juniors, en caso se concrete su fichaje, a ser suplente. El conductor de televisión también señaló que no entiende las críticas e insultos que recibe por parte de los peruanos debido a la información que ha dado.

"¿Qué parte no entienden en Perú de lo que dije sobre Zambrano? Dije que es una muy buena incorporación, pero que llego a ser suplente. ¡Es información, no opinión! Los titulares para [Miguel Ángel] Russo son [Carlos] Izquierdoz y [Lisandro] López. No tengan complejos por nacionalidad", afirmó el periodista a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, Liberman señaló que la llegada del peruano es por la salida de Paolo Goltz. "Zambrano juega muy bien y peleará por su lugar, pero les cuento la verdad: Russo lo imagina como alternativa de López e Izquierdoz y llega porque se fue Goltz. Los peruanos que me insultan por informar, deberían saber que la nacionalidad no tiene nada que ver. Yo opino y digo sin pensarlo", concluyó.

Boca Juniors, que tiene a Miguel Ángel Russo ahora en el mando, sigue su campaña en la Superliga Argentina y se prepara para su debut ante Caracas FC en la Copa Libertadores. Carlos Zambrano puede ser anunciado como nuevo refuerzo en las próximas horas, tras ser captado pasando los exámenes médicos en Buenos Aires.