Chemo del Solar jugó la temporada 1996-1997 | Fuente: Foro Celta de Vigo - AFP

Durante su paso por el fútbol español, Chemo del Solar defendió la camiseta del Celta de Vigo, club que ahora tiene en sus planes a otro peruano: Renato Tapia, que ya no ocupará plaza de extracomunitaria. Y, a propósito de esa posiblidad, el técnico de César Vallejo dio su opinión.

"Ojalá se concrete su fichaje. Renato se va encontrar con un campeonato muy exigente, de mejor calidad que el holandés. El torneo español es uno de los más fuertes del mundo y le va beneficiar a él en todo sentido y, también, a la Selección Peruana", indicó Chemo del Solar en radio Capital.

"La competencia que tendrá, si se llega a concretar su fichaje, es muy fuerte, mucho más de lo que ha tenido hasta ahora, y eso eso bueno", acotó.

Chemo del Solar, que jugó en Tenerife, Salamanca, Celta y Valencia, contó que Vigo, la sede del Celta "es una ciudad muy linda y el club es maravillloso. La verdad, es un club profesional, de buenos futbolistas y buenos profesionales".

El exjugador de Universitario de Deportes también reveló que Felipe Miñambres, director deportivo del Celta de Vigo, fue su compañero en Tenerife. "Siempre me preguntaba por los jóvenes que iban saliendo en el fútbol peruano. De Tapia, Flores, Trauco. Le gusta el futbolista sudamericano y no me extrañaría que contrate a Tapia"