Cristian Benavente retornó al Sporting Charleroi de Bélgica | Fuente: Sporting Charleroi

Cristian Benavente había retornado al fútbol de Bélgica con el Royal Antwerp y su incidencia en el equipo se veía reflejada en la Europa League, donde fue encargado de actual como ‘falso 9’, pese a no ser su posición habitual. El cambio de técnico en el equipo le redujo las opciones de jugar, por lo que tras aparecer una oferta no dudó en irse.

El 1 de febrero se hizo oficial su fichaje por el Sporting Charleroi, el club donde más destacó en lo que va de su trayectoria. Cristian Benavente regresó con la meta de tener continuidad, pero esta intención se ve trastocada con una lesión en el tobillo, que le obligará a estar fuera de las canchas sin periodo definido.

“Nuestro centrocampista Cristian Benavente sufrió un fuerte esguince de tobillo. Cristian está inmovilizado por unos días. Su regreso al campo será evaluado diariamente por el personal médico. ¡Coraje, Cristian!”, señaló el club belga este martes a través de un comunicado.

Desde su vuelta al club, el ‘Chaval’ participó de cinco partidos, en los que tres veces apareció como titular.

"Lo de Benavente me puso muy contento. Muchas veces los jugadores saltan de un lado a otro y no terminan de afianzarse. Creo que Charleroi es el lugar del mundo de Cristian. A lo mejor encuentra la continuidad necesaria”, dijo Ricardo Gareca sobre él en su última conferencia de prensa. Desde el 2019 no es considerado en la Selección Peruana, aunque sigue siendo del gusto del entrenador.





NUESTROS PODCAST

La fase 3 de los estudios de la vacuna de Sinopharm continúan en el Perú y solo se tienen resultados preliminares sobre su eficacia. Sin embargo, se puede afirmar que hasta la fecha, esta vacuna previene el desarrollo de cuadros severos de coronavirus y la muerte por esta enfermedad. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Nos lo explica el Dr. Elmer Huerta, consejero médico de RPP.