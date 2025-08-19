Universitario vs Palmeiras EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Libertadores?

Universitario y Palmeiras se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Conoce a qué hora empieza el partido y dónde verlo EN VIVO.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario se enfrentará a Palmeiras, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, con un solo propósito: dejar una mejor imagen a la mostrada en el partido de ida.

El cuadro de Jorge Fossati no viene atravesando un buen momento. Tras la derrota del jueves pasado, no pudo vencer a Sport Huancayo por la Liga1, dejando el primer lugar del Torneo Clausura. El Verdao, en tanto, está viviendo un buen momento tras la eliminación de la Copa Brasil.

El partido entre ambas escuadras se llevará a cabo este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo, desde 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN VIVO por ESPN 5 y Disney+. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Palmeiras vs Universitario: ¿cómo llegan a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025?



Universitario llega al partido tras empatar 1-1 en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Palmeiras, en tanto, llega al cotejo tras vencer 1-0 a Botafogo por el Brasileirao.

¿Cuándo y dónde juegan Palmeiras vs Universitario en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?



El partido entre Palmeiras vs Universitario se disputará este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 55 000 espectadores.

🔜 𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔



⚽ 𝘗𝘢𝘭𝘮𝘦𝘪𝘳𝘢𝘴 𝘷𝘴. 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰



🏆 𝘓𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘥𝘰𝘳𝘦𝘴 2025 - 𝘖𝘤𝘵𝘢𝘷𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭



📅 𝘑𝘶𝘦𝘷𝘦𝘴 21 𝘥𝘦 𝘢𝘨𝘰𝘴𝘵𝘰



⏱️ 7:30 𝘱.𝘮.



🏟️ 𝘈𝘭𝘭𝘪𝘢𝘯𝘻 𝘗𝘢𝘳𝘲𝘶𝘦#UnaGarraCopera pic.twitter.com/C80o0WVm8b — Universitario (@Universitario) August 19, 2025

¿A qué hora juegan Palmeiras vs Universitario en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?



En Perú , el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.

En España, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 2:30 a.m.

¿Qué canales transmiten el Palmeiras vs Universitario en vivo por TV?



El partido entre Universitario vs Palmeiras será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN 5. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Palmeiras vs Universitario: alineaciones posibles



Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Emiliano Mrartinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vítor Roque.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.

Palmeiras vs Universitario: últimos resultados

Palmeiras

Universitario 0-4 Palmeiras

Botafogo 0-1 Palmeiras

Universitario

Universitario 0-4 Palmeiras

Sport Huancayo 1-1 Universitario