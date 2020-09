Miguel Trauco: "Tenía ofertas de España, pero se cayeron porque mi club no quería cederme". | Fuente: Selección Peruana

No hay duda de que el paso de Miguel Trauco por Saint-Étienne no ha sido del todo como él esperaba. Por su parte, el lateral izquierdo de la Selección Peruana confesó no sentirse tan a gusto con su presente en el conjunto francés y habló de la posibilidad de migrar a otro club.

"Tenía ofertas de LaLiga española, pero se cayeron porque mi club no quería cederme a préstamo, sino venderme", explicó Trauco a través de una transmisión en vivo por Instagram.

"Me gustaría jugar en LaLiga", agregó Miguel Trauco, en tanto a cuando se le consultó por el torneo donde le gustaría trabajar.

"El 5 de octubre sabré si me quedo o me voy. La prioridad de mi equipo es venderme", afirmó el ex Universitario de Deportes en tanto a cuándo conocerá si permanecerá o no en el equipo francés.

Por último, el futbolista de 28 años y mundialista con la 'blanquirroja' dio más detalles sobre su permanencia en su actual equipo: "Siento que mi entrenador me quiere vender. Tampoco estoy cómodo porque quiero jugar, pero tengo que esperar ya que algunas cosas escapan de mis manos".

Como se recuerda, Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados a la Selección Peruana con miras a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 el próximo 25 de setiembre.