Tuvo que pasar la página rápido. Aún no terminaba de procesar el difícil momento que significó no clasificar a Qatar 2022 cuando Pedro Gallese tuvo que integrarse a la concentración del Orlando City, que tenía un partido ante New England por la MLS. El arquero peruano fue titular en el duelo que terminó empatado.

"Ahora hay un gran dolor por no conseguir el objetivo, en la vida hay experiencias buenas, pero también uno tiene experiencias malas, como estas que también enseñan y ayudan a seguir creciendo. Fue muy duro lo que nos pasó, va ser difícil levantarse, pero lo vamos a hacer. Estoy orgulloso de todos mis compañeros y orgulloso de ser peruano. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Esto no acaba aquí, agradecemos a toda la hinchada que nos apoyó desde la fecha 1, creyendo en nosotros. Sin ustedes no hubiéramos llegado hasta donde lo hicimos VAMOS PERU!!", escribió Pedro Gallese en su cuenta de Instagram.

Gran intervención de @pedrogallese, quien hace apenas dos días estaba jugando en Qatar con la Selección de Perú. Un grande. 🇵🇪❤️#DaleMiAmor pic.twitter.com/NnKiJ40KwO — MLS Español (@MLSes) June 15, 2022

Gallese titular en Orlando City

New England Revolution empató en casa este miércoles 1-1 con el Orlando City, en la decimoquinta jornada de la MLS estadounidense.



El gol del Revolution lo anotó el español Carles Gil a los 22 minutos, al superar al meta rival con un elegante disparo curvado de pierna zurda desde fuera del área tras una excelente jugada personal del argentino Gustavo Bou.



Gil, exjugador de Deportivo La Coruña, Aston Villa y Valencia, celebró su cuarto gol del curso, en el que también repartió siete asistencias.



El año pasado, el mediapunta se llevó el MVP al mejor jugador de la temporada tras marcar cuatro goles y repartir 19 asistencias.



Sin embargo, menos de un cuarto de hora después, el Orlando City logró la igualada gracias a un zurdazo cruzado del defensa sueco Robin Janssen.



En el Orlando, el peruano Pedro Gallese defendió la portería apenas tres días después de la eliminación sufrida contra Australia en la repesca mundialista.



El equipo de Florida ocupa la quinta posición, con 22 puntos, a cuatro del New York City, líder. New England es sexto, con 20 puntos, en puestos de 'playoffs'.

