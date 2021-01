Christian Cueva jugó la final de la Copa América 2019. | Fuente: AFP

Los jugadores de la Selección Peruana esperan llegar a la mejor forma a la fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022 a fines de marzo. Por ejemplo, Sergio Peña destaca con la camiseta del FC Emmen, en tanto que Christian Cueva ya es parte del Al Fateh de Arabia Saudita.

Sergio Peña, quien ha jugado con Christian Cueva en la Selección Peruana, aguarda que a su compatriota le vaya más que bien en su nueva experiencia en el fútbol del extranjero. Sabe que cuando 'Aladino' está fino, el combinado de la blanquirroja tiene opciones de ganar.

"No se me pasa por la cabeza que a un jugador como Cueva no le importe jugar. Espero que empiece a demostrar que es importante para todos. Voy a competir con él por un puesto en el equipo y nos vamos a 'matar' por jugar los dos (risas)", le dijo Peña a Barrio Fútbol.

Cueva y Peña, bienestar para la blanquirroja

Peña juega en FC Emmen con Miguel Araujo, Jean Pierre Rhyner y Didier La Torre. | Fuente: Eredivisie

Asimismo, el volante habló de las ofertas que tiene para salir de su actual conjunto. "Hay interés de otros clube por mí y de diferentes lugares, pero ahora es difícil. No es por nada, pero tengo un papel bastante importante en mi club y entiendo que es difícil dejarme ir ahora mismo", indicó.

Además, comentó sobre el futuro del director técnico Ricardo Gareca en la bicolor. "Conociendo al profesor y sabiendo lo comprometido que está con la selección y el país, no creo que dé un paso al costado. Si alguna vez lo pensó, fue en un momento caliente. La pandemia estresa a todo el mundo", añadió el mediocampista.

Sergio Peña es habitual titular en el FC Emmen, aunque su conjunto marcha en los últimos lugares de la Eredivisie (primera división de Países Bajos). Está en el último puesto solo con seis puntos tras 19 jornadas jugadas.