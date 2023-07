"Pronto": la respuesta de Raúl Ruidíaz a un hincha que le pidió su retorno a Universitario de Deportes

Aunque la temporada 2023 aún no termina, son muchos los hinchas de Universitario de Deportes que ya sueñan con la siguiente. Y no porque en esta no tengan objetivos por cumplir, sino porque, en 2024, el club celebrará su centenario.

Quiénes vestirán la camiseta crema en el aniversario 100 de la institución es un tema del que se habla continuamente. Edison Flores, por ejemplo, llegó a mediados de la Liga1 Betsson 2023, pero con acuerdo hasta final de la próxima temporada.

Andy Polo, otro jugador identificado con la 'U', tiene contrato hasta diciembre, pero, de continuar con buen rendimiento, su renovación estará en los planes de la directiva. Y es casi imposible no relacionar esos dos nombres al de Raúl Ruidíaz, pues los tres destacaron en el club, por su paso hasta 2016.

En ese sentido, no hay nada claro respecto a un posible retorno de la 'Pulga', quien tiene contrato con Seattle Sounders y quien, además, está ya establecido en Estados Unidos junto a su familia.

Sin embargo, este martes 25 de julio, día de su cumpleaños, el centrodelantero sorprendió con su respuesta al pedido de un hincha de Universitario de Deportes, relacionado a un posible retorno.

La respuesta de Raúl Ruidíaz

"Feliz cumpleaños, goleador. Te esperamos en casa", publicó la cuenta de Instagram @comunidadcrema1924. Raúl Ruidíaz, etiquetado en el post, no solo compartió el saludo en su historia, sino que además respondió.

"Pronto", contestó la 'Pulga', generando ilusión en más de un hincha de Universitario de Deportes, aunque es necesario detallar que tiene contrato con Seattle Sounders hasta fines de 2024.

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura

Jueves 27 de julio

3:00 p. m. ► Sporting Cristal vs. D. Binacional ► Alberto Gallardo (Lima) | Liga1 Max





Viernes 28 de julio

3:00 p. m. ► Cusco FC vs. A. Cantolao ► Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | Liga1 Max





Sábado 29 de julio

3:15 p. m. ► Club UTC vs. Unión Comercio ► Héroes de San Ramón (Cajamarca) | Liga1 Max

8:30 p. m. ► César Vallejo vs. Alianza Lima ► Mansiche (Trujillo) | Liga1 Max





Domingo 30 de julio

1:00 p. m. ► Atlético Grau vs. D. Garcilaso ► Municipal de Bernal (Piura) | Liga1 Max





Lunes 31 de julio

1:00 p. m. ► Sport Boys vs. FBC Melgar ► Iván Elías Moreno (Lima) | Gol Perú

3:15 p. m. ► Sport Huancayo vs. Alianza Atlético ► IPD (Huancayo) | Liga1 Max

8:30 p. m. ► Universitario de Deportes vs. Carlos A. Mannucci ► Monumental (Lima) | Gol Perú





Martes 1 de agosto

3:00 p. m. ► D. Municipal vs. ADT ► Iván Elías Moreno (Lima) | Gol Perú





Descansa: Cienciano

