A estadio lleno. Más de 40 mil personas acompañan a Claudio Pizarro en su partido de despedida y, como en los viejos tiempos, el 'Bombardero de los Andes' los hizo saltar de sus asientos para celebrar un gol.

En el primer partido, Pizarro vistió la camiseta de los "Amigos de Claudio" y con ella marcó al minuto 2. El delantero peruano definió de cabeza tras recibir un centro preciso de Torsten Frings. Le anotó a Werder Bremen.

Antes que acabe el primer partido, Claudio Pizarro se perdió un penal.



El excapitán de la Selección Peruana hizo historia en Bayern, ya que fue campeón del triplete del equipo bávaro, goleador récord del SV Werder Bremen, goleador más veterano de la Bundesliga y, con 197 tantos, segundo máximo goleador extranjero de la liga alemana.

Solo un peruano en despedida de Claudio Pizarro



"Hemos tomado la decisión de no invitar a los jugadores de Perú, porque iba ser muy complicado porque algunos iban a venir y otros no. Entonces eso es lo que no quería. Ahí es donde viene la idea de hacerlo en Perú, porque para mí es importante disfrutar con los jugadores que han estado en la Selección, en Alianza y en (Deportivo) Pesquero", señaló el exjugador de Chelsea y Alianza Lima, que señaló que prefirió no invitar a futbolistas peruanos en su despedida en Alemania debido que planea hacer uno en Perú.

Diego Pizarro, hermano de Claudio, será el único peruano que estará presente en la despedida de la leyenda de Werder Bremen.

