Dejó en el piso al arquero: Joao Grimaldo y su formidable gol en el triunfo de Riga FC [VIDEO]

Joao Grimaldo continúa en un buen momento y este lunes fue protagonista en el triunfo por 1-0 de Riga FC ante BFC Daugavpils. El atacante peruano apareció para anotar el único gol del partido en el Stadiona Esplanade.

Riga FC, que llegaba a este partido tras empatar 0-0 ante Rigas FS, fue en búsqueda de la victoria desde el arranque, pero tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para sellar los tres puntos en juego.

A los 53 minutos, Joao Grimaldo superó al arquero rival y con un toque sutil, colocó el único gol del compromiso válido por una fecha 31 de la liga de Letonia.

El exjugador de Sporting Cristal marcó su cuarto gol de en la liga letona y el noveno desde su llegada al Riga FC.

Con este resultado, Riga FC alcanzó los 80 puntos en la tabla de posiciones y amplió su ventaja sobre sus máximos perseguidores.