Real Madrid vs Kairat EN VIVO: juegan en Kazajistán por la fecha 2 de la fase liga de la Champions League

Real Madrid vs Kairat EN VIVO: se enfrentan este martes 30 de septiembre por la fecha 2 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Ortalyq stadıon de la ciudad de Almaty (Kazajistrán), desde las 11:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Real Madrid vs Kairat Almaty: ¿cómo llegan a la fecha 2 de la fase liga de Champions League 2025?



Real Madrid llega al partido con la obligación de ganar. En la última jornada de LaLiga, cayó goleado 5-2 ante Atlético de Madrid. Kairat, en tanto, ha ganado sus últimos tres encuentros de la liga local.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Kairat Almaty en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



El partido entre Real Madrid vs Kairat se disputará este martes 30 de septiembre en el Ortalyq stadıon de la ciudad de Almaty (Kazajistán). El recinto tiene capacidad para 11 828 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Kairat Almaty en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



En Perú , el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 11:45 a.m.

, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 11:45 a.m. En España , el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 6:45 p.m.

, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 6:45 p.m. En Kazajistán , el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 9:45 p.m.

, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 9:45 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 11:45 a.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 11:45 a.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 12:45 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 12:45 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 12:45 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a la 1:45 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a la 1:45 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a la 1:45 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a la 1:45 p.m.

En México (CDMX), el partido Real Madrid vs Kairat comienza a la 10:45 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 12:45 p.m.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs Kairat Almaty en vivo por TV?



El partido entre Real Madrid vs Kairat se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, TUDN y TNT Sports. Vía streaming, será transmitido por Disney+, TUDN.com, MAX, Prime y UnivisiónNOW. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Real Madrid vs Kairat Almaty: alineaciones posibles



Real Madrid: Thibaut Courtois; Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler; Vinicius Junior, Jude Bellingham y Gonzalo García.

Kairat: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev.