¡Tremendo! Ruidíaz anotó un golazo y firmó doblete con el Sounders en la MLS [VIDEO]

Destacó en el torneo norteamericano. Este sábado, Raúl Ruidíaz fue titular en la visita del Seattle Sounders al Charlotte FC por la Major League Soccer (MLS).

Raúl Ruidíaz, desde el inicio ganó protagonismo en el Sounders y marcó el parcial 2-1 a favor de su conjunto a los 35' del primer tiempo. Recibió un pase por izquierda de parte de su compañero brasilero Leo Chu y el delantero peruano no la pensó dos veces: zafó de la marca de un rival y le pegó de derecha fuera del área.

El remate de Ruidíaz fue potente, colocado y dejó sin opción al portero Kristijan Kahlina, quien hizo aún más espectacular la acción con su estirada. Golazo.

Así fue el golazo del peruano Raúl Ruidíaz.

No todo quedó allí porque el exfutbolista de Universitario, FBC Melgar y Monarcas Morelia marcó nuevamente, esta vez en la segunda mitad.

Fue a los 70 minutos en el que llegó el doblete de la 'Pulga'. Aprovechó un centro y tan solo tuvo que poner una de sus piernas para celebrar.

El cotejo del Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz (cuatro goles en la temporada), en esta ocasión como visitante, fue por la Conferencia Este de la MLS. Al final, quedó igualado 3-3 y con el empate su elenco sigue en la segunda posición, ahora con 28 puntos.

Hay que tener en cuenta que el atacante no fue considerado por el técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, para los amistosos contra Corea del Sur y Japón.

"Lo de Raúl fue a muy a pedido de él, de su profesionalismo. No quiere venir a participar cuando ha jugado poco y nada. No ha tenido muchos minutos. Traerlo con tantas horas de vuelo no era lo más recomendable", indicó el entrenador antes del viaje a Asia.

