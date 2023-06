Pep Guardiola: "Real Madrid está a 13 Champions, que no se despisten o los alcanzaremos"

Recordó al que tuvo al frente en semifinales. Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, advirtió al Real Madrid que no se despisten o que les alcanzarán en cuanto al número de Champions League ganadas en la historia.

"Estamos en camino", bromeó Pep Guardiola en rueda de prensa tras ganar su primera Copa de Europa en Manchester City. "Están a trece de distancia, estamos en camino. Si se despistan, les cogeremos", añadió el de Sampedor.

El City conquistó este sábado su primera Copa de Europa al derrotar al Inter de Milán, mientras que el Madrid ha ganado 14 a lo largo de su historia, la última en 2022 en la ciudad de París contra el Liverpool.

Guardiola festeja una nueva Champions en su palmarés

El City jugó su segunda final europea con Guardiola en el banquillo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Luego, en tono más serio, señaló: "Tendremos que trabajar aún más duro el año que viene. Porque hay equipos que ganan su primera Champions y luego desaparecen. Conmigo no va a pasar".

Por otra parte, el entrenador, ex Barcelona y Bayern Munich, se mostró "muy aliviado" con la victoria, pero ha subrayado que de haber perdido, tampoco se sentiría muy distinto.

"Podríamos haber perdido y seríamos los mismos. En otros momentos perdimos. Este año estaba escrito en las estrellas", dijo el entrenador en la rueda de prensa posterior al partido.

"No me considero especial si gano, y si pierdo no me siento un perdedor. En el fútbol esas cosas pueden pasar", insistió el técnico del Manchester City.

Pep Guardiola tuvo muchas palabras de ánimo para el Inter, recordando que "ser el segundo equipo de Europa es algo increíble".

"Se dijo que nosotros éramos el favorito, pero el Inter es un equipo muy fuerte, de pasos largos, también parando balones, y ha costado, tienen mucha calidad, lo tienen todo para llegar a este punto y por eso estaban aquí", dijo el estratega.

