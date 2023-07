¡La magia está intacta! Yordy Reyna anota golazo con la camiseta de Torpedo en la Segunda de Rusia [VIDEO]

Yordy Reyna atraviesa un buen momento en el fútbol internacional. El atacante nacional anotó un golazo en el empate del Torpedo Moscú ante Chernomorets Novorossijsk, en encuentro correspondiente a la jornada 3 de la FNL (Segunda División de Rusia).

El encuentro empezó cuesta arriba para el cuadro del delantero peruano. A los 27', Shamil Saaduev puso el 1-0 para la visita. Pero, empezando el segundo tiempo, apareció Yordy Reyna, El exdelantero de Alianza Lima recibió el balón al borde del área y de un soberbio disparo con derecha dejó sin opción al portero del Chernomorets Novorossijsk.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado para el técnico. "No me gustó nuestro juego en la primera mitad. Pero, la forma en que entramos en la segunda mitad, con actitud y con apoyo, fue buena. Queda una larga temporada por delante, muchos partidos duros.", indicó Josep Clotet.

A pesar de ello, el futbolista -que visitó los colores de la Selección Peruana- cuenta con dos goles en lo que va del certamen. En la fecha pasada, marcó en la victoria de su equipo ante Khimki.

Golazo de Yordy Reyna en el empate de Torpedo Moscú | Fuente: Torpedo Live

Yordy Reyna y su llegada al Torpedo Moscú

Luego de su salida de Charlotte FC de la MLS, el futbolista peruano fue oficializado como nuevo jugador del Torpedo Moscú, equipo que -en ese entonces- militaba la Premier League de Rusia.

"Nuestro nuevo delantero de Perú ha llegado al equipo", escribió en sus redes sociales el conjunto ruso, adjuntado una imagen del jugador de 29 años junto a un directivo del club.

Desde su llegada, el atacante lleva disputado 15 encuentros, anotando tres goles.

Yordy Reyna: en qué equipos jugó el delantero peruano

Yordy Reyna empezó su carrera en Alianza Lima. En el equipo íntimo jugó dos temporadas, donde disputó 22 partidos encuentros y anotó seis goles.

Luego, llegó al RB Salzburgo. Sin embargo, fue llevado al cuadro filial, donde jugó solo cuatro encuentros. Tras ello, fue prestado al Liefering, equipo donde disputó 18 partidos y anotó un gol. Después fue prestado al Grodig, donde tuvo su mejor temporada. En dicho equipo, marcó 12 goles en 20 encuentros. Esto le valió para llegar al RB Leipzig, equipo que en ese entonces jugaba en la Bundesliga 2.

Una temporada más tarde, regresa al Salzburgo, donde estuvo dos años, hasta recaer en Vancouver Whitecaps. Ya en la MLS, también vistió los colores de DC United y Charlotte.

NUESTROS PÓDCAST

¿Cuánto dinero se necesita para mejorar el acceso y la calidad de agua en el Perú?

En la zona rural, solo el 5.5% de los hogares consume agua clorada libre de bacterias y parásitos. Mientras tanto, en la zona urbana, una de cada diez viviendas no está conectada a una red de agua pública, es decir, ni siquiera cuentan con caños. ¿Qué efectos tiene esta carencia en la salud, la educación y la economía?