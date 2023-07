Le salió rival a Real Madrid: Liverpool inició las negociaciones para fichar a Kylian Mbappé

Este domingo se dio a conocer un nuevo capítulo en el futuro de Kylian Mbappé, que continúa entrenando en las instalaciones de París Saint Germain (PSG) junto a los jugadores transferibles mientras de decida dónde jugará la próxima temporada. La novedad es la aparición de Liverpool como el club que desea contar con los servicios del campeón mundial en Rusia 2018.

Según supo 'Daily Star', Liverpool ya inició las negociaciones para poder sellar el traspaso de Mbappé y en PSG esta nueva opción es bien recibida, ya que se prefiere que la operación deje de lado a Real Madrid.

La aparición de Liverpool se inicia por el pedido del entrenador Jürgen Klopp, que semanas atrás mencionó que su club debe buscar el fichaje de una estrella mundial para poder competir en Europa.

Habrá que esperar que decide Mbappé, que desea cumplir el contrato que le une a PSG que va hasta junio del 2024.

La información, según el medio inglés, señala también que Liverpool cuenta ahora sí con una buena caja económica tras la partida de una serie de jugadores a la liga de Arabia Saudita.

Barcelona sobre posible fichaje de Mbappé a Real Madrid

Tras descartar la megaoferta de Al Hilal de Arabia Saudita, el futuro de Kylian Mbappé aún sigue en el aire, aunque el club que más posibilidades tiene para fichar a la estrella de París Saint Germain (PSG) es el Real Madrid.

Real Madrid aún no realiza un movimiento en este mercado de fichajes. Aún se encuentra a la expectativa de cómo finaliza el caso de Mbappé, que todo indica que será traspasado en las próximas semana en medio de la postura de PSG, que no tiene en sus cálculos que su capitán se marche gratis en 2024, año que vence su contrato.

En ese panorama, desde Barcelona se animaron a hablar de lo que representaría el fichaje de Mbappé, que de niño soñaba con jugar en el Real Madrid, club donde brillaron Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane.

Joan Laporta, en entrevista con ESPN, llenó de elogios a Mbappé. "Sobre el papel, Mbappé es un jugador extraordinario que marca diferencias. Tenerlo enfrente te complica un partido, evidentemente, pero yo confío en mi equipo", señaló.

No obstante, el dirigente cree en la calidad de la plantilla de Barcelona dirigido por Xavi Hernández. "Los jugadores que tiene el Barsa, para mí, son los mejores. No podemos olvidar que un equipo está formado por once jugadores y la prioridad siempre debe ser el equipo frente a las individualidades”, agregó.

