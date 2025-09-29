Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¡Golazo en liga rusa! Yordy Reyna anotó tras tremenda corrida de más de 60 metros [VIDEO]

Yordy Reyna en el vestuario de Rodina Moscú.
Yordy Reyna en el vestuario de Rodina Moscú. | Fuente: Rodina Moscú
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Yordy Reyna anotó en el triunfo de Rodina Moscú ante FC Sokol en la última fecha de la liga de Rusia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rodina Moscú sumó su segundo triunfo en la liga de Rusia. Este lunes, derrotó 2-0 a Sokol Saratov con goles de ruso Kirill Ushatov y el peruano Yordy Reyna como local en el Arena Jimki.

El tanto del delantero peruano fue el mejor del partido, luego de una excelente jugada individual en el minuto 70, que provocó la felicitación de sus compañeros.

Reyna controló el balón desdfe su campo y tras uina gran corrida de al menos 60 metros, 'pico' el balón para anotar el segundo gol de su equipo. Este su primer gol de la temporada.

Esta conquista ratifica la buena adaptación de Reyna en su nuevo equipo en la liga rusa.

Clubes de Yordy Reyna:

Alianza Lima

Red Bull Salzburg (Austria)

Liefering (Austria)

Grödig (Austria)

RB Leipzig (Alemania)

Vancouver Whitecaps (Canadá)

DC United (Estados Unidos)

Chalotte FC (Estados Unidos)

Torpedo Moscú (Rusia)

Rodina Moscú (Rusia)

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Yordy Reyna Rodina Moscú Videos más Vistos Videos Liga de Rusia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA