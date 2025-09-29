¡Golazo en liga rusa! Yordy Reyna anotó tras tremenda corrida de más de 60 metros [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rodina Moscú sumó su segundo triunfo en la liga de Rusia. Este lunes, derrotó 2-0 a Sokol Saratov con goles de ruso Kirill Ushatov y el peruano Yordy Reyna como local en el Arena Jimki.

El tanto del delantero peruano fue el mejor del partido, luego de una excelente jugada individual en el minuto 70, que provocó la felicitación de sus compañeros.



Reyna controló el balón desdfe su campo y tras uina gran corrida de al menos 60 metros, 'pico' el balón para anotar el segundo gol de su equipo. Este su primer gol de la temporada.

Esta conquista ratifica la buena adaptación de Reyna en su nuevo equipo en la liga rusa.

🚨 GOOOOOL de Yordy Reyna 🇵🇪 para poner el segundo a favor del Rodina Moscú 🇷🇺 ante el Saratov.



‘La magia’ prendió la moto en el medio campo y definió solo frente al arquero. Es su primer gol en la temporada 2025 en la segunda división de Rusia. ✍🏻



pic.twitter.com/Iwff3RRZ3k — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 29, 2025

Clubes de Yordy Reyna:

Alianza Lima

Red Bull Salzburg (Austria)

Liefering (Austria)

Grödig (Austria)

RB Leipzig (Alemania)

Vancouver Whitecaps (Canadá)

DC United (Estados Unidos)

Chalotte FC (Estados Unidos)

Torpedo Moscú (Rusia)

Rodina Moscú (Rusia)