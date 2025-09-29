Últimas Noticias
Liverpool vs Galatasaray EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 de la fase liga de la Champions League?

Liverpool vs Galatasaray EN VIVO | Guía de TV Champions League
Liverpool vs Galatasaray EN VIVO | Guía de TV Champions League | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Liverpool vs Galatasaray EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fase liga de la Champions League.

Liverpool vs Galatasaray EN VIVO: se enfrentan este martes 30 de septiembre por la fecha 2 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el RAMS Park de la ciudad de Estambul, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Liverpool vs Galatasaray: ¿Cómo llegan a la fecha 2 de la fase liga de Champions League 2025?

Liverpool llega al partido luego de vencer 3-2 al Atlético de Madrid. Galatasaray, en cambio, llega tras caer 5-1 ante el Eintracht Frankfurt. 

¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Galatasaray en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

El partido entre Liverpool vs Galatasaray se disputará este martes 30 de septiembre en el RAMS Park de la ciudad de Estambul. El recinto tiene capacidad para 52 600 espectadores.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Galatasaray en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

  • En Perú, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Inglaterra, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Turquía, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 10:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 4:00 p.m. 

¿Dónde ver el Liverpool vs Galatasaray en vivo por TV?

El partido entre Liverpool vs Galatasaray se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 5. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Liverpool vs Galatasaray: alineaciones posibles

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Witz, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Elitike. 

Galatasaray: Cakir; Sallai, Bardakci, Sánchez, Eren Elmali; Torreira, Gundogan; Akgun, Yilmaz, Sané; Icardi.

Liverpool vs Galatasaray: últimos resultados

Liverpool

  • Crystal Palace 2-1 Liverpool
  • Liverpool 2-1 Southampton
  • Liverpool 2-1 Everton

Galatasaray

  • Alanyaspor 0-1 Galatasaray
  • Galatasaray 3-1 Konyaspor
  • Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
Liverpool Galatasaray Champions League

