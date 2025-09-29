Liverpool vs Galatasaray EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 de la fase liga de la Champions League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liverpool vs Galatasaray EN VIVO: se enfrentan este martes 30 de septiembre por la fecha 2 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el RAMS Park de la ciudad de Estambul, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Liverpool vs Galatasaray: ¿Cómo llegan a la fecha 2 de la fase liga de Champions League 2025?



Liverpool llega al partido luego de vencer 3-2 al Atlético de Madrid. Galatasaray, en cambio, llega tras caer 5-1 ante el Eintracht Frankfurt.

¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Galatasaray en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



El partido entre Liverpool vs Galatasaray se disputará este martes 30 de septiembre en el RAMS Park de la ciudad de Estambul. El recinto tiene capacidad para 52 600 espectadores.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Galatasaray en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



En Perú , el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 2:00 p.m. En Inglaterra , el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 8:00 p.m. En Turquía , el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 10:00 p.m.

, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 10:00 p.m. En Colombia, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Liverpool vs Galatasaray comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Liverpool vs Galatasaray en vivo por TV?



El partido entre Liverpool vs Galatasaray se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 5. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Liverpool vs Galatasaray: alineaciones posibles

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Witz, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Elitike.

Galatasaray: Cakir; Sallai, Bardakci, Sánchez, Eren Elmali; Torreira, Gundogan; Akgun, Yilmaz, Sané; Icardi.

Liverpool vs Galatasaray: últimos resultados

Liverpool

Crystal Palace 2-1 Liverpool

Liverpool 2-1 Southampton

Liverpool 2-1 Everton

Galatasaray

Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Galatasaray 3-1 Konyaspor

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray