Miguel Araujo le marcó a Utrecht por la Eredivisie | Fuente: Instagram

Un gol de Miguel Araujo puede imaginarse viendo al central ganado en el salto y enviar un cabezazo o como cazador de área en campo rival. No obstante, en el cotejo de este martes donde Emmen recibió al Utrecht por la decimocuarta jornada de la Eredivisie, mostró una faceta completamente distinta.

El zaguero de la Selección Peruana colocó el transitorio 1-1 al marcar un golazo de tiro libre, una forma poca habitual en él que también sorprendió a su rival.

Luego que Utrech se pusiera en ventaja, la respuesta del local llegó desde los pies del exdefensa de Alianza Lima. A los 27', con tres posibles ejecutores para el cobro, fue Araujo el que golpeó la pelota con pierna derecha desde la frontal del área. El balón pasó por encima de la barrera e ingresó por el ángulo y cerca de dar con el travesaño.

Con este tanto, el futbolista nacional llegó a su tercer gol en la actual Eredivisie. Anteriormente le convirtió a Sparta Rotterdam y ADO Den Haag, además, pese a su posición natural, alcanzó su campaña con más alto registro de gol en su trayectoria.

No obstante, la alegría no fue completa, ya que Emmen cayó por 2-3 y mantiene su racha negativa de no poder ganar, con lo que continúan en la última casilla de la clasificación.