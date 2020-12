Miguel Araujo es habitual titular con la camiseta del FC Emmen. | Fuente: FC Emmen

A base de esfuerzo y buenas actuaciones en Países Bajos, Miguel Araujo se ha ganado la titularidad en el FC Emmen y este sábado fue más que clave para que su equipo consiga el empate parcial frente al ADO Den Haag por la fecha 12 de la Eredivisie 2020. El ex Alianza Lima fue el encargado de anotar la transitoria igualdad de su club, en el que Sergio Peña también jugó los 90' reglamentarios.

A los 74' y cuando el FC Emmen ya estaba por debajo en el marcador por una anotación del delantero Vicente Besuijen (6'), el cuadro de Miguel Araujo fue con todo en la búsqueda del gol y así el peruano también subió hasta el área visitante. Allí, recibió un buen centro de parte de su compañero Glenn Bijl para anotar un gol.

Araujo se elevó por los aires y ante la nula marca de parte de sus rivales, marcó el 1-1 para el Emmen. Sin tiempo para celebrar, el también exAlianza Lima y Selección Peruana tomó rápidamente el balón para reiniciar las acciones desde el mediocampo.

No obstante, el 1-1 no se movería del marcador. Con el resultado, el cuadro local sigue en la última casilla en la tabla de posiciones solo con 4 puntos en 12 fechas jugadas. Por su parte, la visita tiene ahora 7 puntos. Ambos están seriamente comprometidos con el descenso y deben mejorar para no complicarse a final de temporada.