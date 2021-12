Así se vivió el gol definitorio de Alexander Callens por la final de la MLS | Fuente: AFP

Un peruano campeón. Este domingo, New York City venció en tanda de penales a Portland Timbers por la final de la Major League Soccer (MLS) y el encargado de patear el gol definitorio para el título fue el peruano Alexander Callens.

Como se recuerda, ambos equipos igualaron por 1-1 en los 90 minutos, por lo que se fueron al alargue pero ninguno pudo aumentar la ventaja. Finalmente se fueron a tanda de penales y Alexander Callens dio el triunfo absoluto.

Los encargados de ejecutar fueron Valentín Castellanos (New York City), luego falló Felipe Mora (Portland Timbers), erraron Alfredo Morales (New York City) y Diego Valeri (Portland Timbers), acertaron Maximiliano Morález (New York City) y Santiago Moreno (Portland Timbers), Talles Magno (New York City) y Cristhian Paredes (Portland Timbers). Por último, Alexander Callens pudo sentenciar la victoria.

A través de su cuenta oficial, la Major League Soccer revivió cómo fue esta ejecución a ras de cancha: "El momento en que Alexander Callens le da a New York City la primera copa de MLS", se lee en la publicación.

Es el primer título a nivel de clubes para Alexander Callens en su carrera, en un año donde también consiguió ganarse un lugar en la defensa de la Selección Peruana.