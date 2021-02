Cristian Benavente tras su segundo retorno. | Fuente: Selección Peruana

Cristian Benavente, que este miércoles jugó de titular en su regreso al Sporting Charleroi, aseguró que cuenta con la confianza del entrenador de la Selección Peruana Ricardo Gareca de cara a una posible convocatoria a las Eliminatorias Sudamericanas.

"Siento que Gareca confía en mí. Sería bonito (estar ante Bolivia y Venezuela) es importante tener minutos y siempre estoy disponible para la selección", señaló Benavente en entrevista con Denganche.

Sobre el choque entre Perú y Bolivia en la altura de La Paz, sostuvo: "Es complicado, el cuerpo debe adaptarse. Hay mucha diferencia jugar en La Paz y en el nivel de la mar".

"Siempre es un objetivo. No pienso mucho en el pasado, si voy pienso hacerlo lo mejor posible", agregó el 'Chaval'. que destacó su regreso al Sporting Charleroi.

"En el Charleroi he estado tres años y lo conozco todo. En la Selección hay partidos tres o cuatro meses, y es complicado so no tienes continuidad", manifestó.

Benavente también aclaró que nunca tuvo intención en fichar por el América de México, ya que su objetivo es seguir jugando en el fútbol europeo. "Hubo mucho revuelo, pero fue muy sencillo para mí porque no quería hacer grandes cambios".

El exjugador del Royal Antwerp se sinceró y dijo que su posición ideal es jugar detrás del centrodelantero.