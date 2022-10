Christian Cueva jugó todo el partido en el triunfo de Al Fateh. | Fuente: Twitter SSC

Christian Cueva fue uno de los jugadores que más destacó en Al Fateh, que este martes venció 2-1 a Al Khaleej en la fecha 7 de la Liga de Arabia Saudita. El volante peruano jugó todo el partido y hasta tuvo la oportunidad de anotar, pero falló su remate de penal.

Cuando ganaba 1-0, a Al Fateh le cobraron un penal y el ejecutante fue el volante peruano, que se paró frente al balon confiado de anotar. Sin embargo, su remate fue adivinado por el arquero brasileño Douglas Friedrich, quien salió airoso en el mano a mano.

Pero eso no fue impedimento para que el cuadro de los peruanos Cueva y Alex Valera se llevara el triunfo. Firas Al-Buraikan había anotado en el minuto 15 y Marwane Saadane 90 (+11) selló la victoria en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd.

Por su parte, Alex Valera ingresó en el segundo tiempo del partido.

Al Fateh en la Liga de Arabia Saudita

Con este resultado, Al Fateh sumó nueve puntos y se ubica en el noveno puesto de la Liga de Arabia Saudita. Su proximo partido será ante Al Raed el sábado 15 de octubre.

Cueva anotó de penal ante El Salvador

"Contento por eso. Vamos a seguir con la confianza para que esta nueva historia salga bien. Es lo que queremos, que la selección siempre esté arriba", señaló Cueva a Movistar Deportes sobre el gol de penal en el Perú ante El Salvador, el 27 de septiembre pasado.

A Cueva también se le consultó cómo tomó anotar de penal luego que falló en Rusia 2018 ante Dinamarca. "Para tomar la confianza necesaria, lo que quiero yo es darle lo mejor a mi selección. Es lo que siempre he hecho. No creo que se me juzge por eso", expresó el '10' de la Selección Peruana.