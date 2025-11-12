No se mueve: Wilder Cartagena renovó un año más con Orlando City

Se mantiene. El volante nacional Wilder Cartagena renovó contrato con Orlando City de la MLS. A través de un comunicado, la entidad estadounidense indicó que el peruano firmó hasta el 2026, con opción a extenderlo por una temporada más.

“Wilder es uno de esos jugadores que aporta mucho más que su rendimiento en la cancha”, declaró Ricardo Moreira, gerente general y director deportivo, en la página web del cuadro Violeta.

“Es un verdadero líder en nuestro vestuario (...) Su experiencia a nivel internacional y su compromiso con la excelencia hacen que todos a su alrededor mejoren. Estamos orgullosos de tenerlo de vuelta y sabemos que seguirá siendo una pieza clave en nuestra búsqueda del éxito y los campeonatos”, complementó.

Coming back hungrier than ever 😈 pic.twitter.com/HrMVCgDvZB — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) November 12, 2025

Wilder Cartagena en Orlando City

Wilder Cartagena se unió a Orlando City en calidad de préstamo en el 2022, antes de firmar un contrato permanente en el 2023. Desde entonces, el volante de la Selección Peruana ha sido titular en 70 de sus 80 partidos en todas las competiciones, anotando tres goles y dando tres asistencias.

El volante fue fundamental en el 2023, donde Orlando City hizo una muy buena campaña en la Leagues Cup y en los Playoffs de la MLS. También desempeñó un papel fundamental en la histórica conquista del primer título del club en la era MLS, la Lamar Hunt US Open Cup 2022.