Shock en Orlando: revelan la sorpresa que causó la salida de Pedro Gallese en el equipo de la MLS

No va más. Pedro Gallese no renovó contrato con el Orlando City por decisión del club y debido a ello es que tendrá un nuevo equipo a partir de la temporada 2026.

Es más, Pedro Gallese actualmente se encuentra en Lima tras su paso por Orlando City, en donde jugó seis años. A raíz de ello es que el periodista Alonso Contreras, especialista en la MLS, dio detalles de lo que la sorpresiva salida del 'Pulpo' del elenco púrpura del estado de Florida.

"Hubo una reunión entre el gerente deportivo Ricardo Moreira, el profesor Óscar Pareja y Gallese. El portero llegó preparado para negociar y ni bien se sentó las palabras fueron 'no queremos contar contigo esta temporada'. Esto puso en shock no solo a Pedro, sino a los trabajadores del club, cuerpo técnico, periodistas y trabajadores del club", indicó.

Thank you for everything, El Pulpo 🙏



After six seasons in the City Beautiful, Pedro Gallese will depart the Club following the conclusion of his current contract. — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 31, 2025

Gallese y lo que ocasionó en Orlando

Posteriormente, manifestó que más allá que en la interna destacaban las actuaciones del guardameta peruano, en el corto plazo optaron por no darle un nuevo vínculo.

"Nadie entiende esta noticia. Por qué ha sido, digamos, despedido. Tuvo un buen año y llegó a ocho vallas invictas y hasta las semifinales de la Leagues Cup. El cuerpo técnico habló bien de él. Los dirigentes aplaudían sus actuaciones", agrega.

Por último, mencionó cuál era la supuesta idea en relación con la continuidad de Pedro Gallese en Orlando City.

"Esto llevaba a entender que, pase lo que pase, iba a renovar. Más aún cuando renuevan a un ícono, este se convierte en imagen. Hacía pensar que así iba a ser su nuevo contrato. Todos pensaban que iba a renovar y días antes cambiaron de decisión", añadió Contreras en su canal de YouTube.

El futuro de Pedro Gallese

Pedro Gallese no descarta su llegada a la Liga1 de cara al año 2026, ante un supuesto interés de parte de Universitario de Deportes.

"No le cierro las puertas a nadie. Álvaro Barco me tuvo en la San Martín y ahora es darme un tiempo para escuchar", dijo el último fin de semana.