Lionel Scaloni post clasificación de Argentina a octavos de final. | Fuente: @Argentina

Del infierno al cielo en una sola semana. Argentina debutó en el Mundial con derrota ante una sorprendente Arabia Saudita. Sin embargo, supo reponerse ante México y reafirmarlo ante la Polonia de Robert Lewandowski, ambos partidos con el mismo marcador de 2-0. Con esto, la 'albiceleste' se deshizo de todos sus fantasmas y clasificó a octavos de Qatar 2022. Triunfazo del segundo sudamericano en pasar de ronda después de Brasil.

"Estamos satisfechos con el partido. No era un duelo fácil, porque el contexto no era fácil. Había que jugar y ganar ante un rival al que le valían varios resultados y lo interpretamos de la manera correcta. Los jugadores han hecho un partido completo. A veces las cosas no se dan, pero ellos no dejaron de intentarlo. A nosotros nos ganó Arabia y no lo esperábamos. En este Mundial te puede ganar un europeo, un africano o un sudamericano. Jugando -incluso- bien te pueden ganar. Y eso ocurrió con Arabia", reflexionó Lionel Scaloni, técnico de Argentina.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo



¡Así quedó el Grupo C de la #CopaMundialFIFA tras la segunda fecha!



¿Quiénes pasarán a octavos de final? — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 26, 2022

Octavos de final: Argentina vs Australia

La 'Scaloneta' ahora solo debe mirar hacia adelante y seguir afinando el equipo para llegar hasta la final. En ese sentido, el objetivo ahora es pasar octavos de final. En esta segunda fase enfrentará a su similar de Australia, segunda del D, en un encuentro único donde no vale pestañear. Ya no existe margen de error, como en la fase anterior.

"El triunfo fue mérito nuestro y no demérito de Polonia. A pesar de eso, nosotros estamos contentos, pero no efusivos. Somos los primeros del grupo C, pero hay que jugar el sábado. No están dadas las condiciones para jugar ante Australia por los octavos de final, pero será igual para los dos. Podíamos tener más tiempo para jugar, somos los primeros, pero así se ha dado. Todos los partidos son difíciles y el que piense que será sencillo está equivocado", alertó el estratega.

¡Así están los cruces de octavos de final de la #CopaMundialFIFA! 👇 pic.twitter.com/gM6ssJS3Bp — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 30, 2022

¿Cuál será el equipo ante Australia?

En ese contexto, es vital que Lionel Scaloni mande su mejor once. Aclaró que "hay 26 jugadores que están listos para jugar en la selección. Hasta hace poco, había un equipo 'de memoria', pero ahora tenemos más futbolistas que nos hacen tener que pensar partido a partido el once titular. A veces sale bien. Pensamos en el equipo, no en el individual", finalizó.

Ahora se volvieron a ilusionar. 🇦🇷🔥@Argentina está en octavos de final de la #CopaMundialFIFA. pic.twitter.com/oekNDydS3O — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 30, 2022





NUESTROS PODCAST

Gripe aviar: ¿Por qué se debe tener cuidado en manipular aves contagiadas?

Esta nueva enfermedad es causada por la infección del virus de la gripe aviar tipo A, se encuentra entre las aves acuáticas y ahora también en las aves domésticas. Es altamente contagioso, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria confirmó el primer caso en el departamento de Lambayeque, mediante un comunicado.