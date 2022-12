Enzo Fernández besó el trofeo tras ganar la Copa del Mundo. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Argentina ganó por penales a Francia y se consagró campeona del Mundial Qatar 2022. Tras un reñido partido, los dirigidos por Lionel Scaloni alzaron la copa y volvieron a ubicarse en lo más alto del fútbol mundial.

Enzo Fernández, volante titular de la albiceleste en cinco de los siete encuentros que disputó, puso pausa a sus celebraciones para compartir sus sensaciones tras su primer título con su selección.

El mediocampista de 21 años, quien debutó con la 'Scaloneta' en setiembre, se ganó un puesto en la presente Copa del Mundo y tuvo también un lugar en el '11' titular ante el país galo. Al finalizar el duelo, declaró a DirecTV Sports.

"Tengo un don, Dios me dio un don, lo sé, de estar acá, de tener la posibilidad de ganar el mundial con mi país. Tener a mi familia en la tribuna, no tiene precio. Toda mi familia viéndome acá es algo que no voy a olvidar nunca en la vida, me lo voy a llevar en el corazón", dijo.



"Se lo dedico a mi familia. Mi mujer, mi hija, mis hermanas, mis padres, están en la tribuna, hicieron un viaje de la pu... para venirme a ver, agradecerle y dedicárselo a ellos y al grupo también que tiene unos hue... enormes ", finalizó el futbolista de Argentina.

Aunque ser campeón del mundo es ya suficiente reconocimiento, no fue el único que recibió el volante del Benfica, con pasado en River Plate y Defensa y Justicia. Enzo Fernández, además, fue elegido el mejor jugador joven del Mundial Qatar 2022.

Enzo Fernández, el 24 de Argentina, recibió el premio a mejor futbolista joven de Qatar 2022. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Los récords de Messi

1. Más partidos en Mundiales

Con el partido de este domingo, Messi superó a Lothar Matthäus como el jugador con más partidos en los Mundiales.

2. Más minutos en los Mundiales

Superó a Paolo Maldini: llegó a jugar más de 24 minutos y de esta manera superó los 2217 minutos del astro italiano.

3. Goles en todas las fases del Mundial

Ante Francia, se convirtió en el único jugador que marca goles desde octavos hasta la final.





Argentina vs. Francia: así alinearon en la final de Qatar 2022

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe; Olivier Giroud.