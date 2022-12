Emiliano Martínez ha salido campeón con Argentina en la última Copa América y ahora busca hacer lo mismo en Qatar 2022. | Fuente: AFP - Composición RPP

Como en la vida misma, las figuras del fútbol mundial pueden transitar en polos opuestos. De pasar de la tristeza a la real alegría. Esto le pasó, en 2018, al arquero de la Selección de Argentina Emiliano Martínez, que en un momento de su carrera dejó de "amar al fútbol", tal como lo anunció en una entrevista con el diario Olé. Ya no encontraba un norte. Se encontraba a préstamo en Getafe y el entrenador de ese entonces, José Bordalás, no lo consideraba. Lo borró de tal manera que el argentino pensó en tomar sus maletas y viajar a Londres, a pesar que tenía contrato vigente con el equipo español.

Martínez llegó a Getafe cedido por el Arsenal luego de no consolidarse en equipos como Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton Wanderers y Reading. Ya no era un chico y su carrera no despegaba. Sin embargo, 'Dibu', apodo que recibió por un dibujo animado, recibió el respaldo de su familia. Un envión anímico clave para dar un giro de 180 grados en su futuro.

En la temporada 2019-2020 retornó al Arsenal para jugar 9 partidos en la Premier y 6 en la Europa League. El rendimiento del hincha confeso de Independiente de Avellaneda despertó el interés del Aston Villa, que no dudó en ficharlo por 17 millones de euros. El resto es historia. En 'Los Villanos' encontró su lugar en el mundo y alcanzó a la vez un rendimiento óptimo que lo trasladó a la Selección de Argentina. Sí, Emiliano, al igual que Lionel Messi, acaba de ser la figura de la 'Albiceleste' para eliminar a los Países Bajos con una actuación que emuló a Sergio Goycochea.





Estos fueron los dos penales que atajó 'Dibu' Martínez ante Países Bajos. | Fuente: DirecTV Sports

Martínez a lo Sergio Goycochea

En las últimas décadas, Argentina se quedó a un paso de su tercer título mundial. Alcanzó la gloria en 1978 y 1986, y una de las oportunidades que perdió fue en Italia '90, un certamen que tuvo como gran protagonista a Diego Maradona, quien a su vez se apoyó en jugadores como Claudio Caniggia, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y en el sorpresivo arquero Sergio Goycochea, que reemplazó al lesionado Néstor Pumpido en el once de la 'Albiceleste'.

Con Maradona algo sentido, en Italia '90 la Selección de Argentina era inferior al plantel que llevó a México '86. Sin embargo, el combinado sudamericano llegó a la final con un Goycochea sublime en la portería. Pasó de ser un simple arquero a un héroe nacional. Los cuatro penales atajados a Yugoslavia e Italia le cambiaron la vida para siempre. Hoy el 'Goyco' se encuentra en Qatar y estuvo presente en el Estadio Lusail para ver la exhibición de Emiliano Martínez en la tanda de penales ante Países Bajos.

El 9 de diciembre del 2022 pasará a la historia para Martínez. El '1' de 30 años cayó al césped tras sellarse el pase de Argentina a las semifinales en el Mundial. Solo Lionel Mesi pudo levantarlo. Estaba lleno de lágrimas. Era consciente que había sido determinante minutos previos al atajar los dos penales a Van Dijk y a Berghuis. Monumentales paradas como en las semifinales de la Copa América ante Colombia.

"Cuando estoy en la Selección siento que soy imbatible", señaló 'Dibu', que puede marcar historia con Argentina. ¿Llegarán más tandas de penales en Qatar 2022? Si es así, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya sabe que para esa instancia tiene un 'cerrojo'. Ahora sí, Emiliano Martínez ama más que nunca el fútbol.