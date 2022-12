Argentina, con Lionel Scaloni, va por su tercera Copa del Mundo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

Argentina ya puede decir que está en semifinales de Qatar 2022. Por ello, el entrenador Lionel Scaloni destacó el espíritu de saber afrontar las situaciones de cada momento y consideró que su equipo fue superior en gran parte del partido y que no fue justo alcanzar los penaltis.



"Tenemos un espíritu de saber afrontar las situaciones en cada momento. No merecimos llegar a los penales, pero dimos la cara siempre. Plantearon un partido extraño en la segunda parte pero lo teníamos controlado y cuando parece eso todo cambia. Este es un equipo que no da nada por perdido", dijo el DT de la Selección de Argentina.

Además, Scaloni fue consultado por el referí del duelo frente a Países Bajos. "Del árbitro Mateu Lahoz no voy a hablar. Le conozco. Terminó bien y lo dejamos ahí", remarcó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Lionel Scaloni y el comentario sobre Países Bajos

Una Copa América tiene Lionel Scaloni con Argentina. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

Asimismo, habló de estilo de juego que puso el conjunto que es dirigido por Louis van Gaal.

"En el segundo tiempo tiraron pelotazos, no tenían otras opciones de hacer gol. Jugando nuestro fútbol sabíamos que tendríamos posibilidades pero ellos se conformaron con los penales. El partido estaba para nosotros más allá del infortunio del último minuto", apuntó.

Por último, el técnico de Argentina se mostró más que orgulloso de su equipo ya que han ido de menos a más.

"Cuántas pruebas de carácter dimos ya... Perdimos el primer partido, con México en la primera parte.. da la cara en cualquier momento. Es lícito cómo jugaron en el segundo tiempo Países Bajos. El espíritu lo vemos, que sabe lo que tiene que hacer en cualquier momento", mencionó Lionel Scaloni.

Argentina y un penal que lo puso en semifinales

De otro lado, Lautaro Martínez, quien anotó el penal decisivo que dio la clasificación, aseguró que al patear la pelota "estuve muy tranquilo porque trabajo para esto".

"Me tocó un penal decisivo como el de la Copa América y en esa caminata hacia el punto del penal estaba muy tranquilo porque trabajo para esto, para darle alegría a mis compañeros, a mi familia", señaló el jugador del Inter de Milán a la televisión argentina. (AFP/EFE)

NUESTROS PODCAST

Gripe aviar: ¿por qué se debe tener cuidado en manipular aves contagiadas?

Esta nueva enfermedad es causada por la infección del virus de la gripe aviar tipo A, se encuentra entre las aves acuáticas y ahora también en las aves domésticas. Es altamente contagioso, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria confirmó el primer caso en el departamento de Lambayeque, mediante un comunicado.