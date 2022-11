Lionel Scaloni vivirá su primera experiencia como director técnico en un Mundial. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KARIM SAHIB

La palabra del técnico. El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, declaró este miércoles que estudia la posibilidad de realizar cambios en la nómina de 26 jugadores de la lbiceleste para Qatar 2022 debido a que hay jugadores que "no están al 100 %"

En declaraciones a TyC Sports tras la goleada de la Selección de Argentina a Emiratos Árabes Unidos (5-0), Scaloni dijo que "hay jugadores que no están completamente bien. Ahí tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista, y soy sincero, no puedo decir están al cien por ciento, pero podemos cambiar. Esperamos que no, pero la posibilidad está". Estas fueron sus palabras previo al Mundial Qatar 2022.

Luego del cómodo triunfo argentino en Abu Dhabi en el último ensayo previo al debut del martes 22 de noviembre por el Grupo C del Mundial, el DT de Argentina apuntó que era un partido "incómodo" para su seleccionado a menos de una semana del debut ante Arabia Saudita.

Dudas en Lionel Scaloni a poco de Qatar 2022

Argentina, con Lionel Messi, venció en amistoso antes de Qatar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: RYAN LIM

"Era un cotejo incómodo para nosotros, porque no era fácil jugar a una semana del inicio del Mundial, había riesgos y por eso en el entretiempo hicimos algunos ajustes", sostuvo.

Además, añadió que "uno cuando sale a jugar quiere dar el máximo, y al jugador no le podés decir que no meta la pierna, pero el equipo ha jugado y en el entretiempo hicimos algunos ajustes".

Las posibles variantes en Argentina apuntan a algunos de los jugadores que quedaron al margen del último encuentro previo a Qatar 2022.

En esta lista figueran el defensor Cristian Romero y el volante Nicolás González, ambos con problemas musculares, mientras que Paulo Dybala está recién recuperado de una dolencia que lo tuvo cinco semanas sin jugar.

El reglamento estipula que, llegado el caso, cada selección puede hacer cambios de último momento en la lista de 26 nombres hasta 24 horas antes de su primer partido en la Copa del Mundo.

Argentina en el Mundial Qatar 2022

Hay que tener en cuenta que el cuadro sudamericano, en la próxima cita mundialista, además de medirse en fase de grupos ante los árabes chocarán frente a Polonia y México.

En la última Copa del Mundo, la albiceleste se quedó en octavos de final. Cayó 4-3 frente a Francia, que campeonó de la mano de Kylian Mbappé. (AFP)

