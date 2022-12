Luka Modric fue subcampeón de Rusia 2018. En la foto le reclama a Daniele Orsato. | Fuente: AFP

Croacia despertó este viernes con una molestia extrema por el frustrado pase de su selección a la final del Mundial Qatar 2022. Los diarios de ese país criticaron duramente el arbitraje de Daniele Orsato. Se señala que el italiano de 47 años falló en sancionar como penal en la jugada en la que Julián Álvarez cayó en el área croata.

Uno de los jugadores que criticó con mayor énfasis fue Luka Modric al señalar que ese penal fue el punto de quiebre en el choque que Argentina venció 3-0 en las semifinales del Mundial.

“Es un momento clave del partido, no nos da córner y pita penalti, que para mí no era, porque él tira y se choca con nuestro portero. No me puedo creer que haya pitado ese penalti. Eso cambia el partido”, señaló en área mixta el jugador de Real Madrid.

Modric, además, no dudó en afimar que Orsato es un "desastre" como árbitro. “Nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hablar. Es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buen recuerdo de él. Es un desastre”, agregó.

Croacia por el tercer lugar

Croacia se alista para el compromiso por el tercer lugar del Mundial. La cita se llevará a cabo el sábado 17 de diciembre a partir de las 10 de la mañana (hora peruana), en el Estadio Internacional Khalifa.





