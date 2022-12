Lionel Messi lleva cinco goles en el Mundial. | Fuente: AFP

Jorge Burruchaga pasó a la historia de Argentina como el autor del gol que dio a su país su segundo y hasta ahora último título mundial, en México 1986. Ahora, en Qatar, compartió su admiración por Lionel Messi y confía en que le emule en la final del domingo.

Con 2-2 en el marcador, Burruchaga -que tiene ahora 60 años- marcó en el minuto 84 el gol del triunfo 3-2 definitivo sobre Alemania Federal en el estadio Azteca, escribiendo una página de la historia para la 'generación Maradona'. Messi, con 35 años, parece ante su última oportunidad de reeditar aquella gloria.

Cuando se le consultó si cambiará la consideración de Messi en la historia si no gana el Mundial este domingo, dijo que "Eso no habría que plantearlo nunca, Messi no va a ser más o menos que Maradona, o que otro, lo gane o lo pierda. Messi va a estar en la historia. Hay cinco jugadores que en los últimos setenta años marcaron ser los mejores de la historia mundial: Di Stéfano, Johan Cruyff, Pelé, Maradona, Messi. Tiene 35 años y sigue como un niño de veinte".

Messi y Maradona

Burruchaga también señala que Messi está en el mismo nivel de Diego Maradona, que guió a Argentina al campeonato mundial de 1986.

"Sin duda. Así como a nosotros (el seleccionador Carlos) Bilardo nos dijo desde el primer momento en esos ocho años que convivimos con él que la selección era Maradona y diez más, esta selección viendo siendo Messi y diez más. Es el mejor del mundo desde hace veinte años. Está jugando desde otra forma, propia de la edad y del equipo que tiene alrededor. Está más asistidor, hace esas pinceladas suyas, pero quizás con menos frecuencia que hace ocho o cuatro años atrás. En Brasil (en el título de la Copa América en 2021) se sacó ese peso de encima y estamos viendo otro Messi", culminó.