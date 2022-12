Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: MANAN VATSYAYANA

Falta poco para conocer al campeón del Mundial Qatar 2022 y las selecciones de Argentina y Croacia se verán las caras por las semifinales de la competición. El autor del gol que le dio el empate a los croatas que forzó los penales ante Brasil, Bruno Petković, consideró que no habrá un plan especial para detener a un solo jugador, refiriéndose a Lionel Messi.

"No tenemos un plan o una idea individual de cómo detener a Messi, no nos centraremos en un solo jugador. No creo que vayamos a tener un plan especial para una sola persona, Argentina tiene muchos buenos jugadores y es difícil concentrarse en uno solo", comentó en conferencia de prensa.

El delantero resaltó el trabajo del arquero croata, Dominik Livaković, con quien comparte club y selección, por haber salido victorioso a dos tandas de penales seguidas, ante Japón en octavos de final y frente a Brasil en los cuartos.

"Es un gran trabajador, analiza cada situación después de cada partido, quizás demasiadas veces".

"Mucha gente sabe ejecutar un penalti de manera excelente, pero la diferencia está en la calma, hay que aguantar bajo presión. Y está nuestro portero, en el que siempre puedes confiar y que te hace la vida más fácil. En esos momentos se nota el carácter del equipo, y el nuestro tiene uno enorme", afirmó Petković.

Luka Modric celebra con Bruno Petkovic tras clasificar a semifinales de Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: ADRIAN DENNIS

La confianza de Croacia en Qatar 2022

Bruno Petković afirma que la Selección de Croacia cada vez tiene más confianza conforme van afrontando los partidos, debido al nivel de los rivales que les ha tocado enfrentar, lo cual les ha exigido entregar un poco más.

"En cada partido mostramos más y jugamos contra rivales cada vez más difíciles", declaró. "Esta es la fuerza de un equipo, que no se rinde y que tiene una confianza en sí mismo que no se basa sólo en las personas. Tenemos mucha fe en los jugadores y en el entrenador", manifestó.