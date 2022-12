Argentina vs Croacia por la semifinal de Qatar 2022 | Fuente: RPP Noticias

Argentina y Croacia serán los encargados de abrir el fuego en un duelo de dimensiones hasta románticas. Leo Messi contra Luka Modric. Dos Balones de Oro frente a frente. Representantes, otrora el argentino, de la gran rivalidad Barcelona-Real Madrid. Dos de los mejores jugadores de los últimos tiempos e incluso de la historia. Han sido protagonistas de algunas de las páginas más brillantes. Casi una treintena de enfrentamientos a todos los niveles. Se reencuentran con un sueño como coronación a dos carreras estelares.



Ambos lucen el '10', el destinado a los grandes 'cracks'. Son los líderes indiscutibles de sus respectivos equipos y de su actuación dependerá buena parte del encuentro de Lusail, aunque en el caso de Messi es si cabe más decisivo ante el desenvolvimiento más coral del conjunto ajedrezado.



El cuadro de Lionel Scaloni derrapó de entrada ante Arabia Saudí. Sufrió pero se recompuso al ritmo de las genialidades de Messi y ha ido solventando, no sin problemas, los escollos que ha tenido en el camino con Australia y Países Bajos, encuentro este más que caliente y tenso tras los penaltis, en los que emergió Emiliano Martínez.







Argentina vs Croacia: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Qatar: 10:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 2:00 p.m.

Japón (Tokio): 05:00 a.m. (13/12)

También pasó por el mismo sistema Croacia. En su caso, para ser fiel a su costumbre en las últimas grandes competiciones, necesitó la tanda de penas máximas en octavos ante Japón y en cuartos frente a Brasil.



Una competición más, los vigentes subcampeones mundiales, han demostrado una capacidad de resistencia, de no hundirse jamás, envidiable. Bajo la batuta de un Modric eterno y de Zlatko Dalic desde el banquillo, nunca se han rendido. Ante la Canarinha, gran favorita, tuvieron el encuentro perdido en la prórroga. No se descompusieron y evitaron la derrota casi en el último minuto con una contra culminada por Bruno Petkovic.



Dominik Livakovic hizo el resto. Detuvo tres tiros a Japón y el de Rodrygo Goes. El fallo de Marquinhos condenó al adiós precipitado a Brasil y quién sabe si a Neymar, que dejó su futuro en el aire. Croacia ratificó su carácter competitivo con el que vuelve a estar, por segundo Mundial consecutivo, en la semifinal. En Rusia 2018 dilapidó las ilusiones de Inglaterra. Ahora es la gran amenaza para la Albiceleste.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Croacia?

Argentina vs Croacia chocarán en duelo vibrante el martes, 13 de diciembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Lusail, en Doha.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Argentina vs Croacia?

El partido EN DIRECTO será transmitido por TV Pública, TyC Sports en Argentina. DirecTV en Latinoamérica. Latina en Perú.

¿Dónde escuchar la transmisión radial del Argentina vs Croacia?

No te pierdas la transmisión radial de RPP Noticias en los 89.7 de la FM. En el AudioPlayer de RPP. todos los detalles de este partidazo en la web de RPP.pe.



