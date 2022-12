Randal Kolo Muani marcó su primer gol en Qatar 2022. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Francia quiere conseguir el 'Bi' en la Copa del Mundo. Randal Kolo Muani fue el autor del segundo gol que convirtió a los galos a la final de Qatar 2022. El delantero expresó estar viviendo un sueño e indicó sentirse orgulloso del plantel.

"No me lo creo. Es una locura, estamos soñando. Sinceramente, no sé qué está pasando. Estoy muy orgulloso de mis compañeros. Espero que lleguemos muy lejos, que ganemos esta copa", declaró.

El futbolista del Eintracht Fránkfurt ya se concentra en la final y resalta la unión del equipo para poder salir victoriosos, como lo han venido haciendo a lo largo de la competencia en Qatar 2022. El francés no se la pondrá fácil a Argentina y saldrá a ganar la final.

"La final no se juega, se gana. Vamos a afrontar ese partido como siempre hemos hecho desde el inicio de esta competición, con motivación y concentración. Tendremos que seguir siendo nosotros mismos, continuar enfrentándonos al rival como siempre hemos hecho, siendo fuertes mentalmente y manteniéndonos unidos", manifestó.

Así fue la definición de Randal Kolo Muani ante Marruecos. | Fuente: DirecTV Sports - Foto: AFP

Randal Kolo Muan feliz en el Mundial

La felicidad no cabe en el futbolista de 24 años, tras haber marcado su primer gol en una Copa del Mundo con la Selección de Francia y contó como se vivió el triunfo en el vestuario.

"Estamos muy contentos, en el vestuario todo el mundo estaba feliz. Estamos muy unidos con esta victoria, hay mucho amor. Realmente queremos esta copa", insistió.

"Aunque hemos sufrido, hemos sido fuertes defensivamente, esa es nuestra fuerza. Era un partido muy complicado. Sufrimos, pero pudimos marcar ese segundo gol", afirmó.