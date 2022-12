Bélgica vs Croaci por el Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP

Bélgica vs Croacia EN VIVO y EN DIRECTO: Subcampeona y tercera clasificada del último mundial se enfrentan este miércoles (18:00 hora local, -3 GMT) con la necesidad de sumar para estar en octavos de un Mundial de Catar 2022, pero viven situaciones muy distintas, con Croacia sin sobresaltos a pesar de la tensión obvia y con Bélgica dedicada a tapar incendios.



Y es que Croacia encontró el sosiego con la goleada que endosó a Canada y que le proporcionó el liderato del Grupo. Está a un solo punto del objetivo. Pretende el cuadro de Zlatko Dalic aprovechar el enrarecido ambiente de su rival para consolidar su puesto y situarse entre los dieciséis supervivientes del torneo.



Un punto es bastante para el subcampeón del mundo. Sin embargo, el objetivo de Dalic, Modric y compañía es acabar primera de grupo.

Croacia disipó las dudas surgidas en la primera jornada cuando no pasó del empate frente a Marruecos. Pero ante Canadá, con solo un cambio en el once, encontró la profundidad que reclamaba Dalic.



El preparador croata es poco amigo de variables, tras encontrar la estabilidad con un once. Optó por Marko Livaja en lugar de Nikola Vlasic, que fue titular el primer día pero que cayó lesionado.



Ahora Dalic cuenta con todos y afronta el choque con Bélgica con esa única duda. El técnico barruntasi mantener al atacante del Hajduk Split, que marcó uno de los goles frente a Canadá, o devolver la titularidad a Vlasic, que se ejercita con normalidad desde hace días.



El resto del equipo está claro salvo contratiempo físico. Con Dominik Livakovic en la portería y una zaga formada por Josip Juranovic, Dejan Lovren, asentado definitivamente en el once, con Josko Gvuardiol en el centro de la zaga y Borna Sosa. El centro del campo es intocable con Luka Modric, Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic y el ataque tiene seguros a Ivan Perisic y Andrej Kramaric, que con su doblete ante Canadá ha disipado todas las dudas.



Croacia depende de sí misma para progresar en Qatar 2022. Un empate le asegura el pase. Y ser primera del Grupo E pasa por ganar a Bélgica en un partido que no estuvo tan lejos de ser la final de Rusia 2018 y al que ambas, cuatro años después, llegan en momentos distintos.



Sobre todo, la selección dirigida por un Roberto Martínez que ha visto como las dudas acabaron convirtiéndose en una derrota frente a Marruecos (2-0) y esta en un cruce de declaraciones y reproches que tuvo su momento álgido durante la jornada del lunes, cuando se habló de un “vestuario roto”. Dos de los estandartes de la generación de oro del fútbol belga, Eden Hazard y Thibaut Courtois, salieron a desmentirlo.



Reconocieron, eso sí, la charla tras la derrota en la que cada jugador explicó su punto de vista de los males de una selección que, aunque no entrase en el grupo de grandes favoritas, tampoco estaba en las quinielas para hacer las maletas a las primeras de cambio. Transmitir tranquilidad antes del día clave era el gran objetivo, pero será el césped el que dicte sentencia para lo que podría ser el fin de una era.



Años dorados para el fútbol belga que parecen llegar a su fin y a los que, posiblemente, les faltó algún éxito más rotundo más allá del tercer puesto en Rusia 2018, pero aún así este fue el mejor resultado de los ‘diablos rojos’ en su historia en este torneo.



Lejos están sus estrellas de tener el estado de forma de aquellos días en los que Eden Hazard aún brillaba sobre un césped en el que ahora solo aguanta 60 minutos.



En esta tesitura, las dudas acerca del once que pondrá en liza Roberto Martínez son varias. Dentro de que Courtois es indiscutible a pesar de sus errores frente a Marruecos, al igual que un Kevin de Bruyne que no está fino y su capitán Hazard, el resto están opciones abiertas.



La única baja con la que cuenta el seleccionador es la de Amadou Onana, por acumulación de tarjetas, y aún tendrá que determinar con los médicos de la selección los minutos de los que puede disponer un Romelu Lukaku que llegó lesionado a la concentración con el gran objetivo de poder jugar contra Croacia y se acabó estrenando frente a Marruecos, con nueve minutos.







Croacia vs Bélgica: alineaciones probables del partido

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic; Ivan Perisic, Andrej Kramaric y Marko Livaja o Nikola Vlasic.



Bélgica: Courtois; Meunier, Alderweireld, Theate, Vertonghen, Carrasco; Witsel, Tielemans, De Bruyne, Batsahuayi o Lukaku, y Hazard.



Árbitro: Alireza Faghani (Irán).



Estadio: Ahmad Bin Ali.

