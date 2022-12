Neymar marcó de penal el 2-0 de Brasil ante Corea del Sur. | Fuente: AFP

Neymar, elegido mejor jugador del partido entre Brasil y Corea del Sur, confirmó que no ha sentido "nada de dolor" en el tobillo que se dañó en el primer partido del torneo contra Serbia.



"No he sentido nada de dolor en el tobillo", dijo el delantero brasileño en rueda de prensa, después de recoger el premio a mejor jugador del partido.

En otro momento tuvo buenos deseos para Pelé, quien permanece hospitalizado en Sao Paulo desde el martes pasado.

"Espero que se mejore lo más rápidamente posible, y que podamos reconfortarlo con la victoria y con la bandera que le dedicamos al final" del partido.

El delantero, de 30 años, reapareció ante los surcoreanos luego de una lesión en el tobillo en el estreno de Brasil en Qatar, que lo marginó por dos partidos.

Neymar va por el título

Neymar, en su tercera participación mundialista, dijo que "llegó la hora de ir más lejos" que en 2014 y 2018, cuando Brasil quedó en el camino en las semifinales y los cuartos de final, respectivamente.





Estamos com você, Rei!



Seguimos juntos sempre.



Brasil vs República de Corea: así arrancaron hoy por Qatar 2022

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao; Lucas Paquetá, Casemiro; Vinicius Junior, Neymar, Raphinha; Richarlinson.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Mi-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Jung Woo-Young; Hwang hee-Chan, Lee Jae-Sung, Son Heung-Min; Jo Gyu Seong.

⚽️ Brasil vs. Corea del Sur = ¡solo golazos!



Tite elogia a Neymar

Tite, seleccionador de Brasil, explicó este lunes que Neymar tiene un liderazgo "técnico" y que es un jugador que marca la diferencia, después de que el brasileño volviera a jugar tras más de diez días de baja con una lesión en los ligamentos del tobillo, en el partido de octavos del Mundial contra Corea del Sur.



"Neymar tiene un liderazgo técnico, otros jugadores tienen otras habilidades, pero él es un líder desde la técnica", dijo Tite en rueda de prensa.



Su asistente, César Sampaio, continuó con los halagos a Neymar, que volvió después de la lesión que sufrió en el debut en el tobillo y lo hizo con gol. Un tanto que le deja a un gol de igualara Pelé como máximo goleador de la historia de Brasil.